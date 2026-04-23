Противодействие дипфейкам, подготовку журналистов и внедрение ИИ обсудили медиаэксперты в Минске

Внедрение искусственного интеллекта в создание контента, противодействие дипфейкам и инновационные подходы к измерению активности зрителей - ключевые темы, которые 23 апреля обсуждали за круглым столом в Институте социологии НАН Беларуси.

Аналитики и медиаэксперты детально разобрали эволюцию поведения пользователей в социальных сетях и новые методы мониторинга информационного пространства. Особое внимание было уделено и подготовке будущих журналистов с учетом стремительного развития технологий искусственного интеллекта.

Александр Посталовский, замдиректора Института социологии НАН Беларуси: "Наблюдается тенденция расширения аудитории средств массовой информации. По данным исследования, проведенного в конце 2025 года, этот показатель составляет более 60 %. Можно с уверенностью сказать, что именно аудитория госСМИ пользуется доверием, она востребована, люди активно участвуют в потреблении информационного контента".