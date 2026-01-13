3.70 BYN
2.93 BYN
3.42 BYN
Процедура регистрации лекарств в Беларуси и ЕАЭС стала проще и быстрее
С 2026 года процедура регистрации лекарственных средств в Беларуси и странах ЕАЭС стала значительно проще и быстрее.
Изменения: создан зеленый коридор для стратегически важных препаратов, расширен не только перечень, но и сокращены сроки проведения экспертиз, это значит, что лекарства появятся в аптеках быстрее. Фармкомпаниям теперь проще готовить документы для регистрационного досье стратегически важного лекарственного препарата.
Кроме того, по правилам ЕАЭС, если лекарство уже одобрено в одном из государств-членов, то действует механизм признания данной регистрации и в Беларуси.
Ольга Журавлева, замдиректора Центра экспертиз и испытаний в здравоохранении Минздрава Беларуси:
"Заявители, которые не успели закончить процедуры до 31.12.2025, получили продление своих национальных регистрационных удостоверений, т.е. препараты зарегистрированы, они обращаются на рынке, у производителя есть еще 3 года на то, чтобы завершить процесс регистрации".
Сейчас более 4 тыс. лекарственных препаратов имеют действующую регистрацию в Беларуси.