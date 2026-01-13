Процедура регистрации лекарств в Беларуси и ЕАЭС стала проще и быстрее

С 2026 года процедура регистрации лекарственных средств в Беларуси и странах ЕАЭС стала значительно проще и быстрее.

Изменения: создан зеленый коридор для стратегически важных препаратов, расширен не только перечень, но и сокращены сроки проведения экспертиз, это значит, что лекарства появятся в аптеках быстрее. Фармкомпаниям теперь проще готовить документы для регистрационного досье стратегически важного лекарственного препарата.

Кроме того, по правилам ЕАЭС, если лекарство уже одобрено в одном из государств-членов, то действует механизм признания данной регистрации и в Беларуси.

Ольга Журавлева, замдиректора Центра экспертиз и испытаний в здравоохранении Минздрава Беларуси:

"Заявители, которые не успели закончить процедуры до 31.12.2025, получили продление своих национальных регистрационных удостоверений, т.е. препараты зарегистрированы, они обращаются на рынке, у производителя есть еще 3 года на то, чтобы завершить процесс регистрации".