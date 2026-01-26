3.74 BYN
Проверка боеготовности: мотострелки оттачивают мастерство стрельбы на полигонах
Масштабная проверка боеготовности охватила военных по всей Беларуси. 26 января Минобороны объявило о плановом испытании в соединениях и воинских частях Вооруженных Сил.
Между тем, с 16 января продолжается проверка подразделений по распоряжению Президента страны: эти формирования сейчас под контролем Совета Безопасности. К ним приковано пристальное внимание.
Стали известны некоторые временные рамки проверки. Известно, что она будет проходить до весны. До этого подразделения, приведенные в полную боеготовность, будут сдавать зимний экзамен, невзирая на мороз и непогоду.
Масштабная проверка по распоряжению Президента Беларуси Александра Лукашенко стартовала 16 января. Каждый человек в погонах должен быть готов к действиям в любое время дня и ночи - это то, чего добивается глава государства, создавая подобные инспекции. Проверка идет в глубине страны на отдаленных полигонах, не провоцируя и не угрожая соседям, при этом не увеличивая численность Вооруженных Сил.
Экстремально низкие температуры - самое время проверить готовность техники и подразделений. 26 января 19-я механизированная бригада испытала оружие, выполняя нормативы по стрельбе из стрелкового оружия и боевых машин пехоты. Эти же упражнения мотострелкам предстоит выполнить и ночью.
Сергей Куприк, советник госсекретаря Совета Безопасности Беларуси:
"Мы должны быть готовы выполнять задачи в любых погодных условиях, будь то жара, холод или другие климатические катаклизмы".
Между тем в Минобороны заявили о старте плановой проверки боеготовности соединений и воинских частей. Глава военного ведомства подчеркнул, что проверка будет носить комплексный характер с поэтапным наращиванием личного состава, количества привлекаемых воинских частей и подразделений.
Виктор Хренин, министр обороны Беларуси:
"Основной целью проводимых мероприятий будет оценка готовности и способности личного состава выполнить весь комплекс мероприятий по подготовке к выполнению задач по предназначению, начиная от призыва военнообязанных, снятия вооружения, военной специальной техники с хранения до проведения боевого слаживания и подготовки выхода в район сосредоточения. Особое внимание будет уделено отработке вопросов маскировки и противодействия современным средствам борьбы, таким как беспилотные летательные аппараты. На завершающем этапе проверки мы планируем провести на различных полигонах и участках местности комплексное учение с подразделениями, воинскими частями, привлекаемыми для проверки".
Главная цель - быть готовым в любое время противостоять любым вызовам и угрозам. Итоги подобных проверок будут тщательно проанализированы, а результаты могут лечь в основу дальнейшей подготовки воинских частей и подразделений Вооруженных Сил страны.