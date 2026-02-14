3.72 BYN
2.86 BYN
3.40 BYN
Проверка боеготовности в Беларуси: командиры уверены - военные покажут высокие результаты
Внезапная проверка боеготовности, что стартовала по поручению Президента, активно проходит в Беларуси. Задачи одновременно выполняют военнослужащие в нескольких областях. Данный этап характеризуется сохраняющейся внезапностью, комплексностью и широтой выполнения поставленных задач. На выходных военные сдают нормативы по физической подготовке.
Владимир Сафонов, командир 103-й Витебской отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады ССО ВС Беларуси:
"Личный состав готов, задачу знает и понимает, способен выполнить все задачи, которые возложены в ходе данного этапа данной проверки. И я уверен в своих подчиненных. Личный состав проверяемых подразделений постоянно находится в таком напряженном режиме, для них ничего особенного нет. Они выполняют свою работу, то, чему их учили. Они, я уверен, покажут высокие результаты".
В Печах десантники 103-й бригады совершают марш-бросок на 5 км, а бойцы 120-й бригады сдают нормативы по подтягиванию и прессу.
Сдача нормативов по физподготовке - обязательный элемент службы в Вооруженных силах. Это необходимо для поддержания боеспособности. Физическая готовность напрямую влияет на способность военнослужащего выполнять боевые задачи: быстро перемещаться, переносить снаряжение, действовать в условиях усталости и стресса. Это развивает силу, выносливость, координацию, скорость и ловкость.