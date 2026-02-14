Проверка боеготовности в Беларуси: командиры уверены - военные покажут высокие результаты

Внезапная проверка боеготовности, что стартовала по поручению Президента, активно проходит в Беларуси. Задачи одновременно выполняют военнослужащие в нескольких областях. Данный этап характеризуется сохраняющейся внезапностью, комплексностью и широтой выполнения поставленных задач. На выходных военные сдают нормативы по физической подготовке.

Владимир Сафонов, командир 103-й Витебской отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады ССО ВС Беларуси:

"Личный состав готов, задачу знает и понимает, способен выполнить все задачи, которые возложены в ходе данного этапа данной проверки. И я уверен в своих подчиненных. Личный состав проверяемых подразделений постоянно находится в таком напряженном режиме, для них ничего особенного нет. Они выполняют свою работу, то, чему их учили. Они, я уверен, покажут высокие результаты".

В Печах десантники 103-й бригады совершают марш-бросок на 5 км, а бойцы 120-й бригады сдают нормативы по подтягиванию и прессу.