Прозрачность, объективность, доверие - главные требования к вступительной кампании - 2026

Прозрачность и объективность - главные требования к вступительной кампании. 1 апреля об этом говорили во время выездного заседания Постоянной комиссии Совета Республики.

Площадкой для важного диалога стал Республиканский институт контроля знаний. В центре внимания специалистов - новшества этого года. Так, участникам централизованных экзаменов и тестирования не разрешается выносить из аудиторий и пункта проведения испытаний записи с содержанием тестовых заданий на любом носителе, даже в виде письменных заметок. Кроме того, уточнены требования к калькуляторам, которые могут использоваться при выполнении тестов по химии и физике. Отныне в бланке ответов вместо серии и номера паспорта необходимо указывать идентификационный номер.

"Основной запрос, если мы говорим про новации, это открытость вступительной кампании. Т. е. усиливаются все информационные моменты. Здесь вступают инструменты дистанционной регистрации, получение из информационного поля тех либо иных сведений о том, как ты прошел вступительные экзамены, как ты прошел тесты. И, конечно, очень важно, что волнует общество, как формируется тестовое задание, насколько прозрачна эта вся система формирования тестовых заданий, чтобы действительно подготовиться, и твоя подготовка была оправдана. Здесь мы посмотрели, что очень защищенная система информационная, она многоуровневая", - рассказала Наталия Павлюченко, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси.

Ректор Гродненского государственного медицинского университета Игорь Жук отметил, что в этом году увеличено количество бюджетных мест в медицинских университетах. "Добавлено 760 бюджетных мест по всей стране. Буквально несколько недель назад, когда стали известны цифры приема в медицинские университеты, появилась информация, что в медицинские университеты не будет приемов на обучение на платной основе. В прошлом году у нас в ГрГМУ было 70 платных мест, а в этом вместо них у нас 150 бюджетных мест. Это говорит о том, что мы расширяем возможности абитуриентов для поступления в наши медицинские университеты", - отметил он.