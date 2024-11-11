ОбществоПолитикаПрезидентЭкономикаТехнологииПроисшествияРегионыКультураЗдоровьеСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Прямой рейс авиакомпании Air China связал Минск и китайский Сиань

Изображение
Фото Национального аэропорта Минск

Состоялось открытие первого рейса авиакомпании Air China, который связал китайский город Сиань и Минск, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Национального аэропорта Минск.

На торжественном открытии регистрации присутствовали советник по торгово-экономическим вопросам посольства КНР в Беларуси Ван Жуйцзюань, директор Департамента по авиации Минтранса Беларуси Игорь Голуб, генеральный директор Национального аэропорта Минск Владимир Череухин, а также глава представительства Air China в Беларуси Ван Чжэнфэн.

Владимир Череухин отметил, что Национальный аэропорт Минск и авиакомпанию Air China связывает десятилетнее продуктивное сотрудничество и дружба. С момента открытия в мае 2015 года китайским партнером первого регулярного рейса из Пекина в Минск данное направление неизменно пользуется спросом и является важным и надежным связующим экономическим, социальным и культурным звеном между Беларусью и Китаем.

"Мы ценим поддержку и доверие со стороны китайских коллег и сделаем все от нас зависящее для поддержания нашего сотрудничества на должном уровне. Благодарим за возможность создавать историю белорусско-китайских отношений вместе", - сказал Владимир Череухин.

Прямые регулярные рейсы будут выполняться раз в неделю по субботам на авиалайнере Airbus A330-200. Отправление из Сианя - 14:20, прибытие в Минск - 18:40. Отправление из Минска - 20:40, прибытие в Сиань - 10:00 (прилет на следующий день).

Китайобщество

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все