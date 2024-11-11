Прямой рейс авиакомпании Air China связал Минск и китайский Сиань

Фото Национального аэропорта Минск

Состоялось открытие первого рейса авиакомпании Air China, который связал китайский город Сиань и Минск, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Национального аэропорта Минск.

На торжественном открытии регистрации присутствовали советник по торгово-экономическим вопросам посольства КНР в Беларуси Ван Жуйцзюань, директор Департамента по авиации Минтранса Беларуси Игорь Голуб, генеральный директор Национального аэропорта Минск Владимир Череухин, а также глава представительства Air China в Беларуси Ван Чжэнфэн.

Владимир Череухин отметил, что Национальный аэропорт Минск и авиакомпанию Air China связывает десятилетнее продуктивное сотрудничество и дружба. С момента открытия в мае 2015 года китайским партнером первого регулярного рейса из Пекина в Минск данное направление неизменно пользуется спросом и является важным и надежным связующим экономическим, социальным и культурным звеном между Беларусью и Китаем.

"Мы ценим поддержку и доверие со стороны китайских коллег и сделаем все от нас зависящее для поддержания нашего сотрудничества на должном уровне. Благодарим за возможность создавать историю белорусско-китайских отношений вместе", - сказал Владимир Череухин.