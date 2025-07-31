Птицей года - 2026 в Беларуси стал черный аист

Птицей года - 2026 в Беларуси выбрали черного аиста, сообщает БЕЛТА, ссылаясь на компанию "Дикая природа".

Участники могли проголосовать до 30 июля включительно за одну из пяти птиц-кандидатов. С большим отрывом лидирует черный аист: он занял первое место на каждой из площадок голосования. Это редкая крупная перелетная лесная птица, включена в Красную книгу Беларуси. Кандидат был выдвинут научным сотрудником НПЦ НАН по биоресурсам, орнитологом Павлом Пакулем, который не один год с коллегами изучает полесскую популяцию загадочной птицы.

В рамках кампании "Птица года" в 2026 году будут готовиться просветительские и природоохранные акции, посвященные черному аисту.