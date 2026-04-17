Пустующий дом за одну базовую: белорусы возрождают деревни и дарят новую жизнь своим владениям

В Беларуси можно приобрести дом в сельской местности всего за одну базовую, в том числе и через аукционы. Только в 2025 году вовлечено в хозоборот более 7 тыс. пустующих домов по всей стране. Такая возможность привлекательна не только для белорусов, но и для иностранцев.

Приобрести свой дом и участок земли в сельской местности бюджетно, а порой и за одну базовую - мечта, которая уже стала реальностью для белорусов. За одну базовую можно приобрести пустующий дом в сельской местности. Хозяева дарят новую жизнь своим владениям. Речь о ремонтах, благоустройстве участка. Что важно - своими силами. Порядок и чистота на земле - у белорусов в приоритете.

В Беларуси действительно растет спрос на пустующие дома. За первый квартал продано свыше 400 строений. Больше половины проданных пустующих домов были реализованы за одну базовую величину. Лидер по привлекательности подобной недвижимости - Минская область - в регионе куплено 118 домов. На Гродненщине - 107. Далее идут Могилевская, Брестская области, Витебщина и Гомельщина.

Важно отметить, что речь идет и о приобретении земельного участка, цены на которые могут достигать немыслимых сумм. Вместе с домом за 45 рублей владелец получает и земельный участок.

Белорусы пользуются возможностью приобретения пустующей недвижимости. Указ главы государства № 116 предоставляет возможность каждому воплотить мечту о собственном доме. Кроме того, это уникальный шанс для возрождения белорусских деревень.

Работа с пустующим жильем идет в каждом уголке Беларуси. С целью упростить поиск актуальной информации по продаже такой недвижимости, действует специализированный Telegram-канал. На цифровом ресурсе можно найти предложения о продаже строений по всей Беларуси. Для поиска пустующего жилого дома следует зайти в Единый реестр пустующих домов.