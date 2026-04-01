Путь служения закону: молодых сотрудников и ветеранов службы чествовали в УВД Миноблисполкома

Лучших сотрудников, наставников и ветеранов чествовали в УВД Миноблисполкома. Торжественное мероприятие прошло в Храме-памятнике в честь Всех Святых - месте, где традиционно подводят итоги и говорят о главном - службе, памяти и преемственности поколений. Мероприятие объединило несколько поколений правоохранителей - от молодых сотрудников до ветеранов службы. Особое внимание - молодежи. Лучших сотрудников отметили за дисциплину, инициативу и добросовестную службу. Отдельные слова благодарности прозвучали в адрес родителей.

Владимир Синяк, замначальника УВД Миноблисполкома: "Сегодняшний прием – это признание того, что успех милиции Минской области - это не только достижение профессионального плана, но и родительское воспитание, спортивная дисциплина, наставничество и, конечно же, творчество. Мы пригласили родителей молодых сотрудников, потому что хочется сказать им спасибо. Вы вырастили достойных людей, которые выбрали нелегкий путь служения закону. Мы это ценим. А ветераны - это наш фундамент и опыт. Их мудрость передается молодым. Также наставничество - это особая тема. Наставник - это больше, чем учитель, это отец в профессии".