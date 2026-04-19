Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоВ миреРегионыКультураПроисшествияЗдоровьеСпортТехнологииКругозор
РелигияИсторияСтроительство и ЖКХМнениеМолодежьНаукаСемья и детиОбразованиеАрмияТранспортТуризмЭкология

Путешествие на теплоходе "Белая Русь" проходит по системе "все включено"

Круизный лайнер "Белая Русь" совершил свой первый рейс в этом году. Программа насыщенная: за 8 дней путешествия гости посещают более 10 городов и деревень, знакомятся с десятками историко-культурных объектов.

На борту лайнера у отдыхающих полный комплекс услуг по системе "все включено": проживание, питание, экскурсии и концерты. Спросы на такой вид туризма высокий, особенно среди россиян. Билеты уже раскуплены до конца лета.

За 9 лет судно совершило более 200 рейсов. Почти 6,5 тыс. туристов уже оценили преимущества и комфорт такого необычного путешествия! Подробнее о речном вояже расскажем в 21:00 в "Главном эфире" на "Беларусь 1".

Разделы:

ОбществоТуризмРегионы

Теги:

туризм