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Путин с Трампом могут говорить на одном прагматичном языке эффективности для своих государств
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22025-03-18T12:22:49.000000Z00
США и Россия смогут договориться на правах сильных стран. Таким мнением о предстоящем телефонном разговоре Путина и Трампа поделилась политтехнолог, член Российской ассоциации политических консультантов Алина Жестовская.
Спикер подчеркнула, что оба государства объединяет стремление развивать и сохранять свой суверенитет.
Я думаю, что сейчас Путин с Трампом - это те как раз лица, которые могут говорить на одном прагматичном языке, на языке эффективности и обоюдной выгоды для своих государств, и те, собственно, события, которые мы сейчас наблюдаем, и после встречи Трампа с Зеленским, и после начала консультации уже российской и американской сторон, свидетельствуют о том, что, скорее всего, какие-топринципиальные установочные согласия достигнуты. США вместе с Россией, как все-таки два крупнейших, сильнейших государства мира, смогут между собой договориться на правах сильных, на правах здравомыслящих, на правах государств, которые хотят развиваться и хотят развиваться в формате суверенных стран.