Путин с Трампом могут говорить на одном прагматичном языке эффективности для своих государств

Я думаю, что сейчас Путин с Трампом - это те как раз лица, которые могут говорить на одном прагматичном языке, на языке эффективности и обоюдной выгоды для своих государств, и те, собственно, события, которые мы сейчас наблюдаем, и после встречи Трампа с Зеленским, и после начала консультации уже российской и американской сторон, свидетельствуют о том, что, скорее всего, какие-топринципиальные установочные согласия достигнуты. США вместе с Россией, как все-таки два крупнейших, сильнейших государства мира, смогут между собой договориться на правах сильных, на правах здравомыслящих, на правах государств, которые хотят развиваться и хотят развиваться в формате суверенных стран.

Алина Жестовская, политтехнолог, член Российской ассоциации политических консультантов