Пять лет расследования геноцида в Беларуси раскрыли новые факты нечеловеческих преступлений

Имя каждого нацистского карателя должно быть предано огласке. В Беларуси ежегодно устанавливают новые факты нечеловеческих преступлений, совершенных в годы войны.

В 2021 году было возбуждено уголовное дело по факту геноцида белорусского народа. С того момента прошло пять лет. Какие факты удалось установить, рассказал начальник управления Генеральной прокуратуры Беларуси Дмитрий Брылев.

"Проведена колоссальная работа. Здесь важно говорить не только о процессуальном, но и о следственном действии, а также об инициативах, которые вытекают из расследования уголовного дела. Это и архивная исследовательская работа, мемориализация, это и реституция, то есть возврат культурных ценностей в страну, и много других инициатив. Это работа в нормотворческой деятельности, идеологической сфера, образовательной сфере. Только свидетелей и потерпевших допрошено 21 500 человек", - привел данные представитель Генпрокуратуры.

Дмитрий Брылев отметил: в ведомстве понимают, что время работает против, поэтому стараются каждого свидетеля записать на видео и выложить это на цифровых ресурсах, в сети Интернет, чтобы каждый, кто желает вникнуть в эту тему, мог все услышать не от прокурорского работника, члена следственной группы, а непосредственно из первых уст.