Пятый телекастинг "Фактор.BY": истории исполнителей звучат громче самих песен

Эмоциональные истории звучат громче самих песен. На сцене выступил юноша, который однажды смог перепеть Робби Уильямса и доказать, что талант не зависит от сцены. Многодетный отец, от голоса которого звездные судьи не смогут скрыть эмоций. Девушка, чья сила духа сорвала овации всех в зале. И уличный музыкант, которого когда-то поддержал сам Стив Тайлер, после чего о парне писали журналы и говорили в соцсетях.