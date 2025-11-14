3.68 BYN
Пятый телекастинг "Фактор.BY": истории исполнителей звучат громче самих песен
Автор:Редакция news.by
Эмоциональные истории звучат громче самих песен. На сцене выступил юноша, который однажды смог перепеть Робби Уильямса и доказать, что талант не зависит от сцены. Многодетный отец, от голоса которого звездные судьи не смогут скрыть эмоций. Девушка, чья сила духа сорвала овации всех в зале. И уличный музыкант, которого когда-то поддержал сам Стив Тайлер, после чего о парне писали журналы и говорили в соцсетях.
Многие приходят в проект снова, чтобы взять реванш, доказать себе и другим, что их голос стоит услышать. Узнаем, какие истории создают интригу.