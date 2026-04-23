Пыльные бури накрыли Минскую область
Автор:Редакция news.by
Минскую область накрыли настоящие пыльные бури. Сильный ветер поднял пыль на полях и ухудшил видимость на дорогах. Подобную картину можно было наблюдать в нескольких районах региона, в том числе в Пуховичском и Столбцовском.
Синоптики заранее предупреждали белорусов о сильном ветре 23 апреля - его порывы могут достигать 20 метров в секунду.
На 24 апреля в республике объявлено штормовое предупреждение из-за заморозков. Ночью на большей части территории страны ожидается от 0 до минус 3 градусов.