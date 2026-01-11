"Работы продолжаются круглосуточно" - как идет уборка снега в Беларуси

Cпецтехника сельхозпредприятий помогает в уборке снега во многих деревнях и селах Могилевской области.

Расскажем о ситуации в этом и других регионах.

Коммунальные и дорожные службы работают нон-стоп

Городские дорожные артерии возвращаются к привычному ритму. На помощь в расчистке улиц и подъездов к социально значимым объектам пришли водители и техника межрайагросервиса. Только в Могилеве задействованы полторы сотни машин.

Грейдеры, грузовики, комбинированные автомашины - не только для очистки проезжей части от снега, но и одновременно для обработки противогололедными реагентами. Работа не останавливается и в выходные. Чтобы вернуть комфорт и безопасность на улицы областного центра, полторы сотни машин и свыше полутысячи рабочих задействованы на расчистке дорог и подъездных путей.

В глубинке работает техника сельхозпредприятий

В глубинку пришла помощь от местных сельхозпредприятий. Спецтехника работает в агрогордках и самых отдаленных деревнях.

По поручению руководителя области на помощь селу отправлены энергонасыщенные тракторы. Техника проходит даже там, где другой не под силу.

Около тысячи энергонасыщенных тракторов. Плюс погрузчики и грузовики задействованы на уборке снега. И такая ситуация по всей Могилевской области.

Для уборки снега в регионе мобилизованы все силы. Чтобы техника быстрее добралась, машины сопровождает ГАИ.

Гродненский регион справляется с последствиями циклона

В Гродно сугробы выросли до полуметра. С последствиями циклона справляется "Спецавтохозяйство". Техника именно этого предприятия в первую очередь выходит на основные улицы города, расчищая проезжую часть.

Франц Почебут, замдиректора предприятия "Спецавтохозяйство":

"Работы по ликвидации зимней скользкости продолжаются круглосуточно. В среднем 30 единиц техники работает ежесменно, 108 уборщиков территорий по расчистке остановок, пешеходных переходов. Расход противогололедного материала составляет примерно 300 тонн в смену".

В графике работ ЖКХ - расчистка подходов к подъездам, а также пешеходных дорожек. Подключились и сами жители.

Александр Штейндлер, грузчик предприятия "Спецавтохозяйство":

"Таких зим давно не было. Работаем практически круглые сутки, без выходных. Вызывают. Надо работать, помогать, город должен быть чистый".

Помогают городу и военнослужащие. Работают на уборке снега там, где его больше всего.

Вадим Степуро, военнослужащий срочной военной службы 74-го отдельного полка связи ВС Беларуси:

"Мы все вместе вышли помогать городским службам очищать территорию от снега, посыпать песком. Мы создаем безопасные, комфортные условия для передвижения людей по городу".

На контроле городских служб - почти полтысячи километров улично-дорожной сети. Но работа продолжится и после активного снегопада - борьба с наледью и повторными заносами.

Устранение последствий снегопада

Нон-стоп работают коммунальные службы Бреста. На улицах города трудятся с полсотни машин и более 300 работников. Спасатели региона оказывают помощь.

Почти тысяча единиц спецтехники задействована на расчистке от снега и в Гомельской области. Проезжие части, подъезды к сельским населенным пунктам. Чтобы все рейсовые автобусы, автолавки, почта доехали до глубинки. Особое внимание - маршрутам школьных автобусов.

Руслан Смирнов, начальник главного управления образования Гомельского облисполкома:

"Во всех отделах образования созданы штабы по работе в сложных погодных условиях. На сегодняшний момент к учреждениям образования расчищены от снега подъездные пути. Посыпаем территории антигололедными смесями, песко-соляной смесью. Погрузочные рампы пищеблоков также почищены. Температурный режим позволяет проводить учебный процесс".