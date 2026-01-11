3.68 BYN
2.96 BYN
3.45 BYN
"Работы продолжаются круглосуточно" - как идет уборка снега в Беларуси
Cпецтехника сельхозпредприятий помогает в уборке снега во многих деревнях и селах Могилевской области.
Расскажем о ситуации в этом и других регионах.
Коммунальные и дорожные службы работают нон-стоп
Городские дорожные артерии возвращаются к привычному ритму. На помощь в расчистке улиц и подъездов к социально значимым объектам пришли водители и техника межрайагросервиса. Только в Могилеве задействованы полторы сотни машин.
Грейдеры, грузовики, комбинированные автомашины - не только для очистки проезжей части от снега, но и одновременно для обработки противогололедными реагентами. Работа не останавливается и в выходные. Чтобы вернуть комфорт и безопасность на улицы областного центра, полторы сотни машин и свыше полутысячи рабочих задействованы на расчистке дорог и подъездных путей.
В глубинке работает техника сельхозпредприятий
В глубинку пришла помощь от местных сельхозпредприятий. Спецтехника работает в агрогордках и самых отдаленных деревнях.
По поручению руководителя области на помощь селу отправлены энергонасыщенные тракторы. Техника проходит даже там, где другой не под силу.
Около тысячи энергонасыщенных тракторов. Плюс погрузчики и грузовики задействованы на уборке снега. И такая ситуация по всей Могилевской области.
Для уборки снега в регионе мобилизованы все силы. Чтобы техника быстрее добралась, машины сопровождает ГАИ.
Гродненский регион справляется с последствиями циклона
В Гродно сугробы выросли до полуметра. С последствиями циклона справляется "Спецавтохозяйство". Техника именно этого предприятия в первую очередь выходит на основные улицы города, расчищая проезжую часть.
Франц Почебут, замдиректора предприятия "Спецавтохозяйство":
"Работы по ликвидации зимней скользкости продолжаются круглосуточно. В среднем 30 единиц техники работает ежесменно, 108 уборщиков территорий по расчистке остановок, пешеходных переходов. Расход противогололедного материала составляет примерно 300 тонн в смену".
В графике работ ЖКХ - расчистка подходов к подъездам, а также пешеходных дорожек. Подключились и сами жители.
Александр Штейндлер, грузчик предприятия "Спецавтохозяйство":
"Таких зим давно не было. Работаем практически круглые сутки, без выходных. Вызывают. Надо работать, помогать, город должен быть чистый".
Помогают городу и военнослужащие. Работают на уборке снега там, где его больше всего.
Вадим Степуро, военнослужащий срочной военной службы 74-го отдельного полка связи ВС Беларуси:
"Мы все вместе вышли помогать городским службам очищать территорию от снега, посыпать песком. Мы создаем безопасные, комфортные условия для передвижения людей по городу".
На контроле городских служб - почти полтысячи километров улично-дорожной сети. Но работа продолжится и после активного снегопада - борьба с наледью и повторными заносами.
Устранение последствий снегопада
Нон-стоп работают коммунальные службы Бреста. На улицах города трудятся с полсотни машин и более 300 работников. Спасатели региона оказывают помощь.
Почти тысяча единиц спецтехники задействована на расчистке от снега и в Гомельской области. Проезжие части, подъезды к сельским населенным пунктам. Чтобы все рейсовые автобусы, автолавки, почта доехали до глубинки. Особое внимание - маршрутам школьных автобусов.
Руслан Смирнов, начальник главного управления образования Гомельского облисполкома:
"Во всех отделах образования созданы штабы по работе в сложных погодных условиях. На сегодняшний момент к учреждениям образования расчищены от снега подъездные пути. Посыпаем территории антигололедными смесями, песко-соляной смесью. Погрузочные рампы пищеблоков также почищены. Температурный режим позволяет проводить учебный процесс".
В Витебске уже очищено от снега примерно 40 % улиц и площадей. А вот в Браславском районе заметили редкое природное явление для зимы - январскую радугу, которую еще называют гало. Циклон "Фрэнсис-Улли" уже покидает нашу страну. Но впереди, по прогнозам синоптиков, экстремальные холода. А значит, не расслабляемся.