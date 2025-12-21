Рачков: ВНС позволяет белорусам еще больше сплотиться, обменяться опытом и двигать страну вперед

С приданием нового конституционого статуса Всебелорусскому народному собранию выросла и ответственность делегатов, которые сегодня сообща принимают стратегически важные для всей страны решения.

Своим мнением на этот счет поделился делегат VII Всебелорусского народного собрания, депутат Палаты представителей Национального собрания Сергей Рачков.

"Ответственность высокая. Обновленная Конституция придала важный статус ВНС, и сама процедура избрания делегатов уже была очень серьезной, несколько отличалась от предыдущих. Поэтому здесь собраны люди, которые многого добились на своих основных направлениях профессиональной деятельности", - сказал он.

Сергей Рачков отметил, что делегаты ВНС - люди компетентные, готовые серьезно рассматривать предлагаемые документы. "Мы приняли уже Концепцию национальной безопасности, Военную доктрину и впервые принята Программа социально-экономического развития страны на пять лет, - рассказал парламентарий. - Поэтому с точки зрения ответственности все делегаты уже серьезно проработали этот документ. Каждый регион работает самостоятельно, но мы единая страна, и ВНС позволяет людям еще больше сплотиться, обменяться опытом и двигать страну вперед".

Говоря о работе над Программой соцэкономразвития Беларуси, Сергей Рачков прежде всего обратил внимание на то, что были доработаны приоритеты. Изначально их было пять, сейчас семь. Повышение качества жизни людей - один из важных аспектов. Но этого нельзя достичь, если не будет безопасности, стабильности и спокойствия в стране, сказал делегат ВНС и отметил: "Поэтому внимание на оборону, на укрепление обороноспособности нашей страны. Ну, а для того, чтобы крепить оборону, конечно, необходимо качественно работать, укрепляя и развивая экономику".