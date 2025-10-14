Радость материнства - расскажем о социальных гарантиях в разных странах

Самые благополучные страны планеты часто не обеспечивают матерей минимально необходимой помощью. Женщинам и их мужьям приходится рассчитывать в основном на себя в один из самых сложных периодов своей жизни. И всегда это связано с огромными расходами - часто на пределе возможностей, а порой, и за их пределами.

С тех пор как историки уверенно заявили, что матриархата никогда не было, женщинам, похоже, невозможно себя утешать даже мыслями о том, будто хоть когда-то на Земле царила относительная справедливость. Самые благополучные государства планеты относятся к родам и роженицам довольно равнодушно. В итоге появление младенца на свет всегда превращается для отцов с матерями в серьезную проблему, да еще и трудноразрешимую организационно и финансово. Например, в Соединенных Штатах материнство способно погрузить любую семью в самое беспросветное долговое рабство. Да, страховые выплаты многое покрывают, но далеко не все. Да и страховка в нужный момент отыщется совсем не у каждого.

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b34afbd6-e76f-4fe0-8dd0-859e427a7bd2/conversions/7736eb7e-4580-4380-91d1-78549a715f16-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b34afbd6-e76f-4fe0-8dd0-859e427a7bd2/conversions/7736eb7e-4580-4380-91d1-78549a715f16-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b34afbd6-e76f-4fe0-8dd0-859e427a7bd2/conversions/7736eb7e-4580-4380-91d1-78549a715f16-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b34afbd6-e76f-4fe0-8dd0-859e427a7bd2/conversions/7736eb7e-4580-4380-91d1-78549a715f16-xl-___webp_1920.webp 1920w

В Соединенных Штатах роды оказываются наиболее доступны самым бедным, которым государство готово покрыть связанные с медпомощью расходы, и самым богатым, для которых деньги - мусор. Большинство же - тот самый пресловутый средний класс, вынуждены в подобной ситуации очень туго затягивать пояса. И оплачиваемый отпуск в США отсутствует в принципе. Федеральный закон гарантирует три месяца неоплачиваемого с сохранением рабочего места, а уж дальше, как договоришься с работодателем. И детские сады, которые могли бы решить проблему, ее скорее усугубляют. Месяц пребывания в них ребенка обходится как минимум в 800 долларов. А в крупных городах, вроде Сан-Франциско или Лос-Анджелеса, приходится платить по 3 тыс. и более. Но и в Европе, где гордятся своей социалкой, все далеко не безоблачно. Медицина здесь тоже страховая, так что если повезет, помощь при родах оплачивать не придется. А вот с отпуском дела обстоят гораздо хуже.

Декретный отпуск во Франции длится 16 недель. Это 6 недель до родов и 10 недель после родов. Далее один из родителей, при том не важно, мама или папа, может находиться в отпуске по уходу за малолетним ребенком до 2,5 лет, но без сохранения заработной платы.

В большинстве стран Европы матерям выплачивается единовременное пособие. От 250 евро в Германии до 320 в Эстонии. С учетом уровня цен в еврозоне это, по правде говоря, довольно немного. В некоторых странах потом выплачивается еще и ежемесячное пособие, но нигде оно не является достаточным для полноценного содержания ребенка. В Соединенном Королевстве такое пособие и вовсе выглядит издевательским. Оно составляет 20 фунтов в неделю на первого ребенка и 13 фунтов на второго. Деньги, конечно, никогда не бывают лишними, но этого в обрез хватает разве что на памперсы. Причем при доходах от 50 тыс. фунтов в год выплаты отменяются. А для Лондона, например, такая зарплата едва-едва превышает прожиточный минимум.

И по всей Европе, от Шотландии до Польши, огромные проблемы представляют собой детские сады и школы. С наплывом мигрантов эти заведения оказались переполненными, попасть в них исключительно сложно, а многие из этих учреждений находятся в таком состоянии, что лучше туда и не попадать.

Есть, безусловно, на планете государства, где рождение ребенка - не финансовая проблема, а чистое, ничем не замутненное счастье. Но их очень немного. Это, например, нефтяные монархии Персидского залива.

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4781bfde-fb18-4342-8950-13b15a8eae9d/conversions/aab8837b-69a7-4c10-9e29-2f482ddb5c3f-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4781bfde-fb18-4342-8950-13b15a8eae9d/conversions/aab8837b-69a7-4c10-9e29-2f482ddb5c3f-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4781bfde-fb18-4342-8950-13b15a8eae9d/conversions/aab8837b-69a7-4c10-9e29-2f482ddb5c3f-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4781bfde-fb18-4342-8950-13b15a8eae9d/conversions/aab8837b-69a7-4c10-9e29-2f482ddb5c3f-xl-___webp_1920.webp 1920w