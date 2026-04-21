Раннее выявление онкологии и вакцинация от ВПЧ: как в Беларуси заботятся о здоровье нации

В Беларуси здоровье нации - один из главных социальных приоритетов. Раннее выявление онкологических заболеваний - залог успешного лечения, а зачастую и полного выздоровления. Своевременная диагностика позволяет начать терапию на ранних стадиях, когда шансы на выздоровление максимальны.

С непростым жизненным вызовом Анна Морозюк столкнулась в 31 год: в июне 2025 года она услышала вердикт врачей - онкология. Раннее выявление позволило начать лечение незамедлительно. И это оказался реальный шанс на здоровую и счастливую жизнь с планами, мечтами и горящими глазами.

"Во всем помогала мне сестра: она все изучала, помогала, контролировала, каждую химию меня поддерживала, приезжала со мной. Вот она все знает, а я не знаю ничего. Поэтому у меня настрой был хороший, я знала, что у меня все будет хорошо, что я вылечусь и дальше буду жить. Больше ко мне эта болячка никогда не вернется", - рассказала пациентка Анна Морозюк.

Диагностика, регулярные чек-апы, внимательное отношение к сигналам организма, обследования - все это не для галочки, ведь в борьбе за здоровье каждый день может стать определяющим

Сергей Красный, замдиректора РНПЦ онкологии и медицинской радиологии имени Н. Н. Александрова, доктор медицинских наук:

"При таких локализациях опухоли, как рак предстательной железы, толстой кишки, шейки матки, молочной железы, частота выявления первой, второй и даже нулевой стадии достигает 90 %. Естественно, результаты лечения таких пациентов на порядок лучше. Например, по раку предстательной железы пятилетняя выживаемость при первой и второй стадии составляет 100 %".

Факт Все разработанные программы скрининга злокачественных опухолей включены в программы диспансеризации и внедряются по всей территории страны. В 2025 году 95 % подлежащих граждан прошли обследование, а это более 6 млн человек. Так, во время осмотра в поликлиниках только в столице около 13 тыс. минчан узнали про онкологию.

При обнаружении онкозаболевания на первой, второй стадиях значительно улучшаются результаты лечения. Более того, достигается и длительная ремиссия. Ежегодно в стране специалисты выявляют около 60 тыс. новых случаев злокачественных новообразований.

Особое внимание сегодня уделяется и профилактике, в частности, прививке против вируса папилломы человека. Бесплатная вакцинация против ВПЧ для девочек с 11 лет стартовала в Беларуси в 2025 году. Прививка включена в национальный календарь и проводится на добровольной основе. Сегодня курс вакцинации прошли уже 50 тыс. подростков, а также - 11 тыс. белорусок других возрастов.

Инна Солдатенко, замдиректора РНПЦ онкологии и медицинской радиологии имени Н. Н. Александрова:

"В 2025 году зарегистрировано более 1,5 тыс. новых случаев рака шейки матки у наших женщин. Как правило, они зарегистрированы у лиц трудоспособного возраста. Доказана эффективность ВПЧ-вакцинации, так как риск развития рака шейки матки снижается в 25-30 раз. И те страны, которые с нулевых годов текущего столетия применяют в обязательном порядке эту вакцинацию, сегодня констатируют факт резкого снижения диагностики рака шейки матки у женщин".