Рано повзрослели и испытали весь ужас войны - блокадниц Ленинграда поздравляют накануне 9 Мая

В честь Дня Победы и в канун профессионального праздника - особое внимание женщинам, которые пережили блокаду Ленинграда и посвятили часть своей жизни телевидению.

Воспоминания о блокадном Ленинграде

"Это уже мирное время. На этой фотографии мне, наверное, лет 10-11", - показывает альбом жительница г. Минска, пережившая блокаду Ленинграда Евгения Киселева.

Когда началась война, маленькой Жене было 4 года. Отец ушел на фронт. В многодетной семье с тремя детьми она была старшей. В период блокады Ленинграда из-за жуткого голода у матери пропало молоко - младший брат погиб сразу. Остальных спустя сотни жутких дней эвакуировали по "Дороге жизни".

Евгения Киселева:

"Младшего еле спасли. Мама рассказывала, что он был такой слабенький, что не мог сидеть. Мама даже говорить не могла, потому что плакала всегда. Нас вывозили. И тот пароход, который был впереди (немцы же все время бомбили, летали), пошел ко дну. На поверхности воды остались только белые панамки. Это был детский сад".

Мария Ягодницына, председатель Белорусского союза блокадников Ленинграда news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/48b62aa8-b577-4a1e-9ccc-e73cce19137a/conversions/1c726f31-c4ea-405f-8495-5f2d4fa648fa-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/48b62aa8-b577-4a1e-9ccc-e73cce19137a/conversions/1c726f31-c4ea-405f-8495-5f2d4fa648fa-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/48b62aa8-b577-4a1e-9ccc-e73cce19137a/conversions/1c726f31-c4ea-405f-8495-5f2d4fa648fa-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/48b62aa8-b577-4a1e-9ccc-e73cce19137a/conversions/1c726f31-c4ea-405f-8495-5f2d4fa648fa-xl-___webp_1920.webp 1920w

Мария Ягодницына, председатель Белорусского союза блокадников Ленинграда:

"Это фотографии 1937 года - мама моя. Когда нас эвакуировали, разбомбили эшелон. И все, что было, пропало. Как уцелела эта фотография, я и сама не знаю".

Юной Марии исполнилось 11, когда началась война. Единственное, что осталось от семьи после, - фотография. Мама умерла во время блокады, погибли брат и отец. В свои 96 еще свежи в памяти нечеловеческие страдания, которые пришлось перенести.

"Есть совсем было нечего. Ничего не было, даже хлеба. У нас была швейная машинка "Зингер", поскольку мама шила. Я ее привязала к саночкам и поехала на Кузнечный рынок, поменять. Мне дали за машинку плитку столярного клея и такую же плитку дуранды. (В блокадном Ленинграде столярный клей и дуранда стали одними из самых распространенных суррогатов пищи, помогавших людям выжить в условиях жесточайшего голода - прим. ред.) Воды не было, но снег растопила на буржуйке и замесила тесто. Мы с мамой поужинали. Ей стало хуже намного... И вот так началась моя взрослая жизнь", - поделилась горькими воспоминаниями Мария Ягодницына.

Внимание блокадницам, которые посвятили часть жизни телевидению

Они рано повзрослели, испытали на себе весь ужас войны, но не сломались. По воле судьбы оказались в Беларуси, посвятили часть жизни телевидению и до сих пор участвуют в патриотическом воспитании молодежи. А Белтелерадиокомпания каждый год приезжает с подарками и музыкой, чтобы песня жизни этих стойких женщин звучала дольше.

Юлия Перцова, первый зампредседателя первичной организации БСЖ Белтелерадиокомпании:

"Мою прабабушку расстреляли фашисты, когда ей было всего 20 лет. Во время войны она спасала летчика, а перед смертью успела прокричать: "Мы ничего не выдали, отомстите за нас!" Поэтому и для меня лично, и для будущего моих детей так важно встречаться с ветеранами. Хочется просто подержать их за руку и сказать огромное спасибо за то, что отомстили, и за то, что победили".

В Беларуси проживает чуть более 570 ветеранов Великой Отечественной. Среди них участники и инвалиды войны, труженики тыла, жители блокадного Ленинграда и еще 5,5 тыс. человек пострадали от последствий - в основном это бывшие узники концлагерей и гетто.