Расходный материал: как детей втягивают в наркобизнес

Наркобизнес жесток, беспринципен и беспощаден. Люди, участвующие в этом конвейере, играют роль расходного материала. В МВД Беларуси бьют тревогу: все чаще наркомаркеты на роль "пушечного мяса" привлекают подростков.

Расскажем о том, как детей втягивают в наркобизнес.

Недетское увлечение

16-летняя учащаяся Могилевского колледжа нашла подработку в одном из местных телеграм- каналов. Сама девушка из многодетной семьи. Захотела иметь свои личные деньги и сразу приступила к работе. Кураторы обещали хорошую оплату, полную безопасность, защиту от милиции. Но, как оказалось, в этом бизнесе правила другие - жесткие и далеко не детские. Девушка не успела получить свои первые заработанные деньги, как попалась в руки наркоконтроля.

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c5e53d13-57d4-4331-bb3a-96f9746938e9/conversions/b9805477-d68d-42dc-8e2b-7d2147362c41-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c5e53d13-57d4-4331-bb3a-96f9746938e9/conversions/b9805477-d68d-42dc-8e2b-7d2147362c41-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c5e53d13-57d4-4331-bb3a-96f9746938e9/conversions/b9805477-d68d-42dc-8e2b-7d2147362c41-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c5e53d13-57d4-4331-bb3a-96f9746938e9/conversions/b9805477-d68d-42dc-8e2b-7d2147362c41-xl-___webp_1920.webp 1920w

Есть и другая сторона этой масштабной трагедии. Одни дети попадают за решетку, другие - на лечение от наркомании.

В одном из психонаркологических диспансеров лечение от наркотической зависимости проходят подростки. Как бы страшно это не звучало, их изолируют от общества. Помимо медикаментозной терапии, работа с психологами и полная занятость - рисование, чтение и другие творческие увлечения. Никаких гаджетов, посещения здесь ограничены.

Алексей Александров, главный врач Минского областного клинического центра "Психиатрия-наркология":

"К сожалению, мы понимаем, что имея доступ к закладкам, у кого-то имеется возможность и попробовать. И, собственно, потребление иногда начинается не через личный интерес, а через такую простую возможность доступа к наркотикам. И с этой проблемой приходят к нам пациенты и их родственники".

Начиная со школьной скамьи, с детьми проводится профилактическая работа. К ребятам приходят сотрудники милиции, прокуратуры, показывают фильмы, проводят беседы, чтобы дети вышли из школы и рассказали сверстникам о вреде наркотиков.

Государственные программы по борьбе с наркобизнесом

Для профилактики этой недетской проблемы, в которую оказываются втянуты дети, существуют госпрограммы с участием сотрудников милиции и школы.

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f40211ac-e7e8-4363-96c3-4a8d89af1f6c/conversions/462caf58-b5d1-4c2e-8f82-b995487ab93b-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f40211ac-e7e8-4363-96c3-4a8d89af1f6c/conversions/462caf58-b5d1-4c2e-8f82-b995487ab93b-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f40211ac-e7e8-4363-96c3-4a8d89af1f6c/conversions/462caf58-b5d1-4c2e-8f82-b995487ab93b-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f40211ac-e7e8-4363-96c3-4a8d89af1f6c/conversions/462caf58-b5d1-4c2e-8f82-b995487ab93b-xl-___webp_1920.webp 1920w

Марина Окуневец, замдиректора СШ № 180 г. Минска имени В. И. Ермака:

"В учреждении образования проводится ряд профилактических мероприятий, в том числе и для детей, в отношении которых проводится индивидуальная профилактическая работа. Для учащихся всех учреждений образования Центрального района это диалоговые скеттинги, на которые приглашены представители здравоохранения, прокуратуры, инспекции по делам несовершеннолетних, а также блогеры, которые пропагандируют здоровый образ жизни, правильную жизненную позицию. В учреждении образования создана большая сеть объединений по интересам, чтобы занять детей в свободное от учебы время. Работают антинаркотический отряд, гражданско-патриотический отряд "Галеон". Конечно же, нашей опорой являются родители".

Интерактивная площадка по профилактике преступлений

Также милиционеры решили говорить с детьми на их языке - языке технологий. В Минске появилась площадка по профилактике подростковой преступности - тренажер виртуальной реальности. С помощью VR-очков ребята могут представить себя в роли закладчика, заключенного, зависимого от наркотиков. Ведь для некоторых их сверстников такая жестокая виртуальность, к сожалению, стала реальностью.

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/aa675ae5-4789-404f-9870-dfc76aba71cc/conversions/c6ba3c9d-94dd-4170-bf77-8ff7614256b1-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/aa675ae5-4789-404f-9870-dfc76aba71cc/conversions/c6ba3c9d-94dd-4170-bf77-8ff7614256b1-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/aa675ae5-4789-404f-9870-dfc76aba71cc/conversions/c6ba3c9d-94dd-4170-bf77-8ff7614256b1-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/aa675ae5-4789-404f-9870-dfc76aba71cc/conversions/c6ba3c9d-94dd-4170-bf77-8ff7614256b1-xl-___webp_1920.webp 1920w

Кирилл Беркозов, начальник управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми ГУВД Мингорисполкома:

"Человек одевает VR-очки, попадает в реальность, где ему предлагается несколько направлений. Первое - это употребить наркотики и ощутить последствия их употребления, оказавшись в больнице с передозировкой. И второе - ситуация, когда он становится закладчиком, так называемым минером. Предлагается определенная партия наркотиков, которую надо расфасовать и в дальнейшем разложить на территории города Минска. В последующем закладчик задерживается и осуждается на длительный срок".

За 2025 год в 3 раза уменьшилось число судимостей среди детей

Эта вся комплексная работа не проходит зря. Статистика от МВД: за 2025 год в три раза уменьшилось количество подростков, осужденных за наркотики.

Олег Сильвестрович, начальник главного управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми МВД Беларуси:

"У нас есть положительные примеры, когда подростки, получая эту информацию, отказывались от противоправных действий, сообщали о своей деятельности и тем самым избегали уголовной ответственности".