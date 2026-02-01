3.75 BYN
Расходный материал: как детей втягивают в наркобизнес
Наркобизнес жесток, беспринципен и беспощаден. Люди, участвующие в этом конвейере, играют роль расходного материала. В МВД Беларуси бьют тревогу: все чаще наркомаркеты на роль "пушечного мяса" привлекают подростков.
Расскажем о том, как детей втягивают в наркобизнес.
Недетское увлечение
16-летняя учащаяся Могилевского колледжа нашла подработку в одном из местных телеграм- каналов. Сама девушка из многодетной семьи. Захотела иметь свои личные деньги и сразу приступила к работе. Кураторы обещали хорошую оплату, полную безопасность, защиту от милиции. Но, как оказалось, в этом бизнесе правила другие - жесткие и далеко не детские. Девушка не успела получить свои первые заработанные деньги, как попалась в руки наркоконтроля.
Есть и другая сторона этой масштабной трагедии. Одни дети попадают за решетку, другие - на лечение от наркомании.
В одном из психонаркологических диспансеров лечение от наркотической зависимости проходят подростки. Как бы страшно это не звучало, их изолируют от общества. Помимо медикаментозной терапии, работа с психологами и полная занятость - рисование, чтение и другие творческие увлечения. Никаких гаджетов, посещения здесь ограничены.
Алексей Александров, главный врач Минского областного клинического центра "Психиатрия-наркология":
"К сожалению, мы понимаем, что имея доступ к закладкам, у кого-то имеется возможность и попробовать. И, собственно, потребление иногда начинается не через личный интерес, а через такую простую возможность доступа к наркотикам. И с этой проблемой приходят к нам пациенты и их родственники".
Начиная со школьной скамьи, с детьми проводится профилактическая работа. К ребятам приходят сотрудники милиции, прокуратуры, показывают фильмы, проводят беседы, чтобы дети вышли из школы и рассказали сверстникам о вреде наркотиков.
Государственные программы по борьбе с наркобизнесом
Для профилактики этой недетской проблемы, в которую оказываются втянуты дети, существуют госпрограммы с участием сотрудников милиции и школы.
Марина Окуневец, замдиректора СШ № 180 г. Минска имени В. И. Ермака:
"В учреждении образования проводится ряд профилактических мероприятий, в том числе и для детей, в отношении которых проводится индивидуальная профилактическая работа. Для учащихся всех учреждений образования Центрального района это диалоговые скеттинги, на которые приглашены представители здравоохранения, прокуратуры, инспекции по делам несовершеннолетних, а также блогеры, которые пропагандируют здоровый образ жизни, правильную жизненную позицию. В учреждении образования создана большая сеть объединений по интересам, чтобы занять детей в свободное от учебы время. Работают антинаркотический отряд, гражданско-патриотический отряд "Галеон". Конечно же, нашей опорой являются родители".
Интерактивная площадка по профилактике преступлений
Также милиционеры решили говорить с детьми на их языке - языке технологий. В Минске появилась площадка по профилактике подростковой преступности - тренажер виртуальной реальности. С помощью VR-очков ребята могут представить себя в роли закладчика, заключенного, зависимого от наркотиков. Ведь для некоторых их сверстников такая жестокая виртуальность, к сожалению, стала реальностью.
Кирилл Беркозов, начальник управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми ГУВД Мингорисполкома:
"Человек одевает VR-очки, попадает в реальность, где ему предлагается несколько направлений. Первое - это употребить наркотики и ощутить последствия их употребления, оказавшись в больнице с передозировкой. И второе - ситуация, когда он становится закладчиком, так называемым минером. Предлагается определенная партия наркотиков, которую надо расфасовать и в дальнейшем разложить на территории города Минска. В последующем закладчик задерживается и осуждается на длительный срок".
За 2025 год в 3 раза уменьшилось число судимостей среди детей
Эта вся комплексная работа не проходит зря. Статистика от МВД: за 2025 год в три раза уменьшилось количество подростков, осужденных за наркотики.
Олег Сильвестрович, начальник главного управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми МВД Беларуси:
"У нас есть положительные примеры, когда подростки, получая эту информацию, отказывались от противоправных действий, сообщали о своей деятельности и тем самым избегали уголовной ответственности".
Стоит знать, что если добровольно сдать наркотические средства, а также помогать следствию, можно избежать уголовной ответственности. Но лучше запомнить, что за красивыми обещаниями "нанимателя" скрываются длительные сроки лишения свободы, сломанные судьбы, трагедии семей и несбывшиеся мечты.