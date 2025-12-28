Расскажем о необычных сюрпризах, которые порадуют и удивят близких в Новом году

Белорусы умеют дарить радость людям. По данным одного из опросов, на Новый год чаще всего в качестве подарка выбирают традиционные сладости, деликатесы и товары для дома. В последнее время популярностью пользуются умные гаджеты и косметические наборы. Более половины белорусов подарки приобретают на маркетплейсах за две-три недели до Нового года.

Симулятор свободного падения еще называют аэродинамической трубой. Несколько секунд и можно взлететь на 17 м над землей. В основе удивительного аттракциона лежит мощный поток воздуха, который может развивать скорость до 300 км/ч.

Специальная подготовка не нужна, достаточно 15-минутного инструктажа и правильного психологического настроя. Если новичок что-то делает не так, выйти на связь с инструктором, который всегда рядом, поможет несложный жестовый язык. Говорят, парашютисты, которые выходят из самолета, прежде чем раскрыть парашют, испытывают те же эмоции, что и посетители аэротрубы.

Иван Золотухин, инструктор по полетам в аэротрубе:

"Есть черная арка, в ней вы останавливаетесь лицом к трубе. После этого нужно будет ноги расставить на ширину арки, руки поднять вверх, а также поднять голову. В таком положении нужно упасть на живот".

Каждый человек в детстве мечтал научиться летать. В Минске дают такую возможность жителям столицы и гостям из разных уголков Беларуси.

Ольга Котова, мастер по гвоздестоянию:

"О происхождении практики гвоздестояния есть несколько версий. Одна из них о том, что практика появилась больше 2 тыс. лет назад, произошла она от йогов-аскетов, которые себя истязали такими практиками. А второй вариант, он более простой: практика появилась намного позже и использовалась как цирковое зрелище. Людям нравилось смотреть, это было феерическое представление. Но к нам эта практика пришла уже не как цирковое зрелище, а практика работы с осознанностью и умом".

Гвоздестояние - это та самая альтернатива экстремальным подаркам. Занятие принесет, по словам практиков, спокойствие и умиротворение. Если болезни не предотвратит, то как минимум настроение поднимет и уровень стресса уменьшит.

"Доски бывают разные, с маленьким расстоянием между гвоздями более простые и с достаточно большим расстоянием уже для более серьезных практик или тех, кто не боится боли", - поделилась Ольга Котова.

В год Красной Огненной Лошади прогулки на природе станут прекрасным развлечением для всех, но нюансы важны.