3.71 BYN
2.91 BYN
3.43 BYN
Расскажем о необычных сюрпризах, которые порадуют и удивят близких в Новом году
Белорусы умеют дарить радость людям. По данным одного из опросов, на Новый год чаще всего в качестве подарка выбирают традиционные сладости, деликатесы и товары для дома. В последнее время популярностью пользуются умные гаджеты и косметические наборы. Более половины белорусов подарки приобретают на маркетплейсах за две-три недели до Нового года.
Симулятор свободного падения еще называют аэродинамической трубой. Несколько секунд и можно взлететь на 17 м над землей. В основе удивительного аттракциона лежит мощный поток воздуха, который может развивать скорость до 300 км/ч.
Специальная подготовка не нужна, достаточно 15-минутного инструктажа и правильного психологического настроя. Если новичок что-то делает не так, выйти на связь с инструктором, который всегда рядом, поможет несложный жестовый язык. Говорят, парашютисты, которые выходят из самолета, прежде чем раскрыть парашют, испытывают те же эмоции, что и посетители аэротрубы.
Иван Золотухин, инструктор по полетам в аэротрубе:
"Есть черная арка, в ней вы останавливаетесь лицом к трубе. После этого нужно будет ноги расставить на ширину арки, руки поднять вверх, а также поднять голову. В таком положении нужно упасть на живот".
Каждый человек в детстве мечтал научиться летать. В Минске дают такую возможность жителям столицы и гостям из разных уголков Беларуси.
Ольга Котова, мастер по гвоздестоянию:
"О происхождении практики гвоздестояния есть несколько версий. Одна из них о том, что практика появилась больше 2 тыс. лет назад, произошла она от йогов-аскетов, которые себя истязали такими практиками. А второй вариант, он более простой: практика появилась намного позже и использовалась как цирковое зрелище. Людям нравилось смотреть, это было феерическое представление. Но к нам эта практика пришла уже не как цирковое зрелище, а практика работы с осознанностью и умом".
Гвоздестояние - это та самая альтернатива экстремальным подаркам. Занятие принесет, по словам практиков, спокойствие и умиротворение. Если болезни не предотвратит, то как минимум настроение поднимет и уровень стресса уменьшит.
"Доски бывают разные, с маленьким расстоянием между гвоздями более простые и с достаточно большим расстоянием уже для более серьезных практик или тех, кто не боится боли", - поделилась Ольга Котова.
В год Красной Огненной Лошади прогулки на природе станут прекрасным развлечением для всех, но нюансы важны.
"Для начала нельзя делать резких движений. Лошади по своей природе пугливые, т.е. это те животные, на которых долгие тысячелетия охотились. Если хочется погладить, то лучше всего по шее. Голова - это личное пространство лошади", - отметила инструктор по верховой езде Екатерина Белоусова.