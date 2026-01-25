3.74 BYN
Расскажем, почему поселок Дружный под Минском можно назвать местом для жизни
Поселок Дружный находится в 30 км от Минска. Здесь живут сотрудники Белорусской национальной биотехнологической корпорации, сюда стремится попасть молодежь. Познакомит поближе с поселком рубрика "Место для жизни".
Дружный - относительно молодой, компактный и очень уютный населенный пункт с численностью чуть больше 10 тыс. людей. Поселок построен более 40 лет назад как город энергостроителей.
История поселка началась в 1983 году с началом строительства первой Белорусской атомной электростанции. Но судьба распорядилась иначе, и проект был переориентирован на возведение ТЭЦ. В 2014 году Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко объявил близлежащий Руденск городом - спутником Минска. В рамках реализации этого проекта развитие получил и поселок Дружный.
Градообразующим предприятием в поселке является Минская ТЭЦ-5, а также Белорусская национальная биотехнологическая корпорация. Это крупнейший в СНГ агропромышленный комплекс, реализующий масштабный экспортно ориентированный и импортозамещающий инвестиционный проект, целью которого является организация глубокой переработки зерна по современным методам биотехнологии.
В 2025 году благодаря вкладу Пуховичского районного и Минского областного исполнительных комитетов завершено строительство четырехэтажного лечебного корпуса Дружненской больницы - филиала Марьиногорской ЦРБ. "В структуру больницы входят приемно-диагностическое отделение, неврологическое отделение с блоком палат интенсивной терапии и терапевтическое отделение. Диагностическая база представлена современной клиникой диагностической лаборатории, кабинетами эндоскопии, ультразвуковой и функциональной диагностики", - поделился главврач Марьиногорской центральной районной больницы Вячеслав Урбан.
В Беларуси поддержка семьи является национальным приоритетом. В 2021 году в поселке Дружный были открыты современные ясли-сад "Василек", рассчитанные на 230 детей, распределенных по 12 группам. В данном учреждении функционируют физкультурные и музыкальные классы, STEM-студия, комната безопасности и бассейн. Здесь также открыты кабинеты учителя-дефектолога и педагога-психолога.
Поселок Дружный имеет не только развитую промышленную и социальную инфраструктуру, но и свои туристические маршруты. Одним из любимых мест является храм Рождества Христова. Он построен в 1998 году, а в 2017-м были установлены купол и крест. Храм является духовным и историко-культурным центром с неорусской архитектурой.
"Поселок Дружный - это то место, где каждый может получить доступную и качественную медицинскую помощь, образование, надежную социальную защиту. Созданы условия для культурного досуга и занятия спортом. Это дом для тысячи человек, где можно работать, развиваться и реализовывать свои мечты", - заключил Вячеслав Урбан.