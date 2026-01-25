Расскажем, почему поселок Дружный под Минском можно назвать местом для жизни

Поселок Дружный находится в 30 км от Минска. Здесь живут сотрудники Белорусской национальной биотехнологической корпорации, сюда стремится попасть молодежь. Познакомит поближе с поселком рубрика "Место для жизни".

Дружный - относительно молодой, компактный и очень уютный населенный пункт с численностью чуть больше 10 тыс. людей. Поселок построен более 40 лет назад как город энергостроителей.

История поселка началась в 1983 году с началом строительства первой Белорусской атомной электростанции. Но судьба распорядилась иначе, и проект был переориентирован на возведение ТЭЦ. В 2014 году Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко объявил близлежащий Руденск городом - спутником Минска. В рамках реализации этого проекта развитие получил и поселок Дружный.

ТЭЦ news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d2244633-104c-4a22-a966-79154601cef5/conversions/e1c7527f-4e8e-4ec1-8749-969560df22bc-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d2244633-104c-4a22-a966-79154601cef5/conversions/e1c7527f-4e8e-4ec1-8749-969560df22bc-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d2244633-104c-4a22-a966-79154601cef5/conversions/e1c7527f-4e8e-4ec1-8749-969560df22bc-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d2244633-104c-4a22-a966-79154601cef5/conversions/e1c7527f-4e8e-4ec1-8749-969560df22bc-xl-___webp_1920.webp 1920w

Градообразующим предприятием в поселке является Минская ТЭЦ-5, а также Белорусская национальная биотехнологическая корпорация. Это крупнейший в СНГ агропромышленный комплекс, реализующий масштабный экспортно ориентированный и импортозамещающий инвестиционный проект, целью которого является организация глубокой переработки зерна по современным методам биотехнологии.

Дружненская больница news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/199fc533-dd76-4439-9828-42419f0fe5f0/conversions/74a94835-2e99-45c3-9ff7-ce931d114f51-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/199fc533-dd76-4439-9828-42419f0fe5f0/conversions/74a94835-2e99-45c3-9ff7-ce931d114f51-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/199fc533-dd76-4439-9828-42419f0fe5f0/conversions/74a94835-2e99-45c3-9ff7-ce931d114f51-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/199fc533-dd76-4439-9828-42419f0fe5f0/conversions/74a94835-2e99-45c3-9ff7-ce931d114f51-xl-___webp_1920.webp 1920w

В 2025 году благодаря вкладу Пуховичского районного и Минского областного исполнительных комитетов завершено строительство четырехэтажного лечебного корпуса Дружненской больницы - филиала Марьиногорской ЦРБ. "В структуру больницы входят приемно-диагностическое отделение, неврологическое отделение с блоком палат интенсивной терапии и терапевтическое отделение. Диагностическая база представлена современной клиникой диагностической лаборатории, кабинетами эндоскопии, ультразвуковой и функциональной диагностики", - поделился главврач Марьиногорской центральной районной больницы Вячеслав Урбан.

В Беларуси поддержка семьи является национальным приоритетом. В 2021 году в поселке Дружный были открыты современные ясли-сад "Василек", рассчитанные на 230 детей, распределенных по 12 группам. В данном учреждении функционируют физкультурные и музыкальные классы, STEM-студия, комната безопасности и бассейн. Здесь также открыты кабинеты учителя-дефектолога и педагога-психолога.

Карта news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/011ae96a-6080-44ba-946c-e38b697b6ff8/conversions/e0a69b85-2935-4394-a497-7667da3ae8c3-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/011ae96a-6080-44ba-946c-e38b697b6ff8/conversions/e0a69b85-2935-4394-a497-7667da3ae8c3-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/011ae96a-6080-44ba-946c-e38b697b6ff8/conversions/e0a69b85-2935-4394-a497-7667da3ae8c3-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/011ae96a-6080-44ba-946c-e38b697b6ff8/conversions/e0a69b85-2935-4394-a497-7667da3ae8c3-xl-___webp_1920.webp 1920w

Поселок Дружный имеет не только развитую промышленную и социальную инфраструктуру, но и свои туристические маршруты. Одним из любимых мест является храм Рождества Христова. Он построен в 1998 году, а в 2017-м были установлены купол и крест. Храм является духовным и историко-культурным центром с неорусской архитектурой.