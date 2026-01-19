Рассказываем, как православные встретили Крещение Господне

Православный мир накануне встретил светлый праздник Крещения Господнего. Во всех храмах страны прошли божественные литургии.

В Минском Свято-Духовом кафедральном соборе праздничную службу возглавил Вениамин, митрополит Минский и Заславский, Патриарший экзарх всея Беларуси.

В праздничные дни в белорусских храмах организовали раздачу святой воды, также самые смелые и закаленные смогли окунуться в купелях.