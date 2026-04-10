Рассказываем, при каких условиях белоруски могут воспользоваться второй бесплатной попыткой ЭКО

Познать радость материнства и отцовства для многих белорусов - самая заветная мечта. В нашей стране поддержка семей и охрана здоровья матери и ребенка - приоритет.

Одной из ключевых задач остается сохранение демографической безопасности и расширение доступности вспомогательных репродуктивных технологий. В Год белорусской женщины Президент подписал знаковый указ: теперь и вторая попытка ЭКО будет проводиться за счет бюджета. Новая мера открывает путь к родительству для тысяч женщин вне зависимости от их семейного положения.

Услышать заветное "мама" - для многих именно в этом заключается главный смысл и высшая ценность жизни. Но в силу разных обстоятельств путь к родительству порой становится непростым, особенно когда стоит диагноз "бесплодие".

Для того чтобы помочь семьям обрести счастье, в нашей республике делается многое - от передового оборудования до подготовки специалистов. А теперь, согласно указу, подписанному Президентом, возможности ЭКО в Беларуси расширили: две попытки проведения процедуры будут бесплатными. Главное изменение - воспользоваться ими смогут не только замужние женщины, но и те, кто не состоит в браке.

"Это новая опция в указе. Нужно понимать, что это не просто одинокая женщина, которая хочет ребенка, это одинокая женщина с бесплодием. Это первое условие для проведения бюджетного ЭКО. Второе условие, женщина должна за собственные средства приобрести сперматозоиды именно анонимного донора. Она не может иметь беременность от конкретного человека", - рассказала замдиректора РНПЦ "Мать и дитя" Елена Гошкевич.

Пройти бесплатную процедуру могут белоруски в возрасте до 40 лет при наличии медицинских показаний. Если первая попытка была успешной и завершилась рождением ребенка, за женщиной сохраняется право на вторую бюджетную процедуру. В этом случае предельный возраст женщины - до 49 лет.

"Пять лет назад Президентом был подписан первый указ, тогда была введена одна бесплатная попытка проведения ЭКО. За эти пять лет на бесплатную попытку ЭКО было потрачено более 29 млн белорусских рублей, а эффективность этой попытки составила практически 38 %", - отметил замначальника главного управления - начальник отдела медпомощи матерям и детям Министерства здравоохранения Беларуси Дмитрий Лазарь.

Так, за последние пять лет было проведено более 7,4 тыс. циклов ЭКО, благодаря чему на свет появились свыше 2,5 тыс. маленьких белорусов.

Сегодня в Беларуси процедурой занимаются 9 профильных организаций. Примерно в 40 % случаев ЭКО в государственных центрах приводит к долгожданной беременности. И этот показатель выше среднемирового уровня и считается одним из лучших в Европе.