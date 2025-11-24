Расследование дела о геноциде белорусского народа возвращает имя каждому третьему белорусу

Генеральная прокуратура Беларуси в рамках уголовного дела по геноциду ежегодно устанавливает факты зверств гитлеровцев, места уничтожения и захоронения белорусов.

Каждый третий убит, 3 млн загубленных жизней, почти 13 тыс. уничтоженных сел и деревень. Было создано почти 600 лагерей смерти. Эти цифры, как свое имя и фамилию, должен знать каждый в нашей стране. Ведь за ними таится неимоверное горе, трагедия нашего народа.

В апреле 2021 года Генеральная прокуратура Беларуси возбудила уголовное дело по факту геноцида белорусского народа. Это не рядовое расследование, а восстановление из забвения имени каждого белоруса.

Расследование фактов зверств фашистов началось еще в ноябре 1942 года. Тогда на территории всех советских республик создавались республиканские, областные и местные чрезвычайные комиссии. Они по горячим следам проводили учет преступлений нацистов, устанавливали личности, подсчитывали ущерб. К слову, именно документы комиссии стали одним из важнейших доказательств обвинения в ходе Нюрнбергского процесса.

Так все же, почему столь пристальное внимание к этой теме появилось несколько лет назад, а не, например, в 1990-х? Причина носит и политический характер. Дело в том, что среди палачей, уничтожавших во время войны белорусские деревни вместе с жителями, было много украинцев. А в СССР не хотели предавать широкой огласке, как коллаборационисты из одной советской республики губили мирных жителей другой. Кровавый фашистский след тянется и к Польше, и странам Прибалтики.

Еще один важный фактор - фальсификация истории. На Западе и в США решили, что страницы учебников пора переписать. Ведь те, кто жили тогда, уже умерли, а молодежи в мозги можно вложить все, что захочешь. Поэтому мы обязаны бороться за каждый ум в нашей стране.

Осип Винницкий признан виновным в геноциде. Он был командиром первой роты 118-го украинского батальона охранной полиции. В конце войны он попал в плен, был в лагере в Британии, где работал в штабе. Видимо, хорошо служил, что его даже повысили до звания майора. Позже выехал в Канаду, получил там образование, защитил магистерскую работу по славянским наукам. Умер в Канаде в 1997 году.

Владимир Катрюк признан виновным в геноциде. 35 томов уголовного дела. Украинский полицай, напарник Винницкого. На его кровавом счету 393 жизни, из них 125 детей. После войны Катрюку удалось скрыться от суда. С 1951 года жил в Канаде. Дожил до 93 лет, умер в 2015 году.

Семен Серафимович признан виновным в геноциде. Убил 4144 человека, из них 626 детей. После освобождения Беларуси Серафимович бежал в Великобританию. Умер в 1997 году.