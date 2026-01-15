Расстреливал людей по своей воле: в чем признался нацист Ганс Кох во время Минского процесса

Обер-лейтенант Ганс Герман Кох был среди 18 нацистов, кого 29 января 1946 года в Минске военный трибунал признал виновным в совершенных преступлениях на территории БССР во время Великой Отечественной войны. Тогда 14 фашистских преступников были приговорены к смертной казни - повешению. Еще четверых отправили в ссылку на каторжные работы.

С первых дней нападения на СССР Герман Кох был начальником особой команды гестапо, которая по приказу Адольфа Гитлера и Генриха Гиммлера уничтожала еврейское население и советский актив.

Из материалов по делу Коха известно, что он за время пребывания в особой команде уничтожил приблизительно 30 тыс. человек. "Евреев мы выгоняли из своих домов, загоняли в гетто и немедленно их уничтожали. Жилые дома после этого сжигались. Это делалось в каждом населенном пункте Беларуси", - заявил он. Кроме этого нацист признался, что выполнял преступные приказы (расстреливал людей) не только по указанию сверху, но и по своей воле, поэтому ждал смертного приговора. С его слов, он ощущал себя убийцей, но при этом нисколько не стеснялся зловещей идеологии, геноцида, расовой исключительности, первородности нации. Это все он сообщил во время Минского процесса.

Кох приказывал убивать всех, кто имел коммунистическое мировоззрение. Среди них были женщины и дети.

"Во всех делах зафиксировано, что все нацисты заявляли, что это, мол, не я, а просто был приказ. Но если копнуть глубже, из чего состояла машина смерти Третьего рейха, то там всегда были озлобленные люди, люди с комплексами, абсолютно беспринципные. И это коллективная ответственность, где каждый приложил свою руку", - отметил российский журналист, автор проекта "Победа 9/45" Павел Кухаркин.

Показания Ганса Коха позволили понять многое из происходившего на оккупированной территории. Со слов подсудимого, пленникам заламывали руки назад, подвешивали их на дверь, загоняли иглы под ногти, избивали палками, пытали электричеством, загоняли шомпола в заднюю часть тела, а позже, по совершенно секретному приказу Гиммлера, они сжигали трупы, чтобы нельзя было установить, сколько советских граждан было уничтожено.

"Контрразведчики, которые вели эти дела, обратили внимание, что немцы очень боялись смертной казни через повешение. Они не боялись смертной казни как таковой, они не хотели болтаться на веревке посреди восторженной толпы, потому что многие из них были офицерами еще в пятом-седьмом поколении, поэтому виселица для них была верхом позора", - добавил исторический факт историк спецслужб, эксперт Национального центра исторической памяти при Президенте России Олег Матвеев.

Все обвиняемые раскаивались и просили смягчить меру наказания. Но только не Кох. Он яро заявил, что был и останется фашистом, но когда узнал о казни, рыдал, рассматривая фотографию своей жены и дочери.

