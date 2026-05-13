Равноправие и партнерство: Белстат составил портрет белорусской семьи
Автор:Редакция news.by
15 мая Беларусь отметит Международный день семьи. По данным Белстата, в белорусских семьях преобладает экономическое равноправие и партнерство супругов.
Женщины наравне с мужчинами участвуют в управлении домашним хозяйством и принятии ключевых решений. Так, в 8 из 10 семей бюджет распределяется совместно.
Единодушны белорусы в вопросах крупных покупок, а также воспитания и обучения детей: здесь ответственность разделяют 9 из 10 пар.
Для большинства родителей в приоритете совместная забота о будущем поколении. Более половины белорусов уверены: воспитание детей - это общая задача и матери, и отца. 77 % населения страны убеждены, что все важные решения в семье должны приниматься только вместе.