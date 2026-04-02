Равные права, общая экономика и народная любовь - почему союз Беларуси и России называют уникальным

2 апреля в государственном календаре праздничная дата, которую не нужно объяснять ни минчанину, ни москвичу. 2 апреля - День единения народов Беларуси и России. И цифра в этом году особенная - ровно 30 лет назад подписали Договор об образовании Сообщества.

За три десятилетия товарооборот вырос в разы, исчезли границы, а миллионы людей получили равные права на работу, учебу, медицину. Рассказываем, почему Союзное государство называют самой успешной интеграционной моделью на постсоветском пространстве.

Экономика - это кровеносная система любого союза, и наша работает как часы. В 2025 году взаимная торговля товарами между нашими странами выросла на 4,6 %. Россия остается нашим главным торговым партнером, более 60 % внешнеторгового оборота приходится на нее. И почти 98 % расчетов происходит в национальных валютах. Это значит, что наши экономики надежно защищены от внешних встрясок.

Инвестиции из России в прошлом году составили 5,1 млрд долларов. А количество предприятий с российским капиталом у нас достигло почти 2,5 тыс., за год их стало на 56 больше. Это показатель доверия бизнеса, который видит в Беларуси надежного партнера.

Но за этими цифрами стоят реальные производства, рабочие места и, главное, люди. Белорусская техника, продукты питания, бытовая электроника идут на российский рынок. А взамен мы получаем энергоресурсы и металл, без которых не работает наша промышленность. Такая кооперация позволяет обеим странам чувствовать себя уверенно.

Мы становимся все ближе еще и в вопросах демографии. В 2025 году больше половины браков, которые белорусы заключили с иностранцами, пришлись на граждан России. Доля таких союзов - 61,7 %, это на 1,2 процентного пункта выше, чем годом ранее. Такие семьи - не просто статистика. Это связи, которые делают наше единство по-настоящему прочным. И неудивительно, что все больше россиян хотят провести отпуск или поправить здоровье именно здесь.

Россияне все чаще приезжают к нам отдохнуть и подлечиться. В 2025 году белорусские санатории и оздоровительные организации приняли более 230 тыс. гостей из России, что на 13,3 % больше, чем в 2024 году. Российские туристы составили 93,3 % от всех иностранцев в наших здравницах. Агроусадьбы в 2025 году приняли 21 тыс. россиян, это почти на 80 % больше, чем годом ранее. Для наших соседей Беларусь - не заграница, а место, где все знакомо и по-домашнему.

Закрепили эту тенденцию и в правовом поле. Принцип такой социальной справедливости граждан закрепили еще в 1998 году, и сегодня он работает во всех сферах.

Белорусский пенсионер в России получает пенсию с учетом всего стажа - и своего, и того, что наработал в Беларуси. Российский студент поступает в белорусский вуз на тех же условиях, что и местный абитуриент. Медицинская помощь, трудоустройство, социальные выплаты - все это работает без барьеров.