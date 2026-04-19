Район для жизни, для людей: Ленинскому - 75 лет
Район производственных возможностей, социальной инфраструктуры и культурной жизни. Ленинскому - исполняется 75! Накануне большой даты сотрудники администрации дополнили Доску почета района новыми предприятиями. В списке передовиков - организации здравоохранения, образования и промышленные предприятия - бренды Минска и всей страны.
Сергей Кулик, зампредседателя Постоянной комиссии совета по здравоохранению и социальной защите Мингорсовета депутатов: "Мы всегда говорим, что Ленинский район - для жизни, для людей. А любая жизнь любого человека начинается с его рождения. Поэтому у нас есть свой роддом в Ленинском районе. Далее - детские поликлиники: 7-я и 18-я в Лошице, которая открыта совсем недавно. Взрослая жизнь тоже сопряжена с заботой о здоровье, и для этого созданы все условия в районе".
Роман Мельник, глава администрации Ленинского района г. Минска: "Те показатели, которые ставились перед районом в 2025 году, и особенно те, которые мы уже имеем по итогам работы за первый квартал 2026 года, выполняются. Что касается подготовки к празднованию, чествованию трудовых коллективов, сегодня это один из тех небольших этапов, где мы признали всенародно заслугу этих трудовых коллективов. Ну а дальше будем работать, будем трудиться".
За 2025 год в Ленинском районе сдали в эксплуатацию 5 новых домов для нуждающихся, а также новую детскую поликлинику. Открылся и новый спортивно-оздоровительный комплекс для студентов БГТУ. В планах на этот год - расширять инфраструктуру объектов, нужных для города.