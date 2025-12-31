Разный, интересный, насыщенный - Наталья Эйсмонт о том, каким ей запомнился 2025 год

Пресс-секретарь Президента Беларуси Наталья Эйсмонт охарактеризовала уходящий 2025 год как интересный и насыщенный.

"Если говорить лично про меня, то это был очень разный год. Но это был очень интересный год и хороший год. Такого насыщенного года я не вспомню. 11 лет работая с Президентом, я не вспомню такой интенсивности мероприятий", - сказала Наталья Эйсмонт.

По ее словам, глава государства в 2025 году провел полсотни региональных мероприятий, т.е. фактически каждую неделю Александр Лукашенко посещал тот или иной регион. К этому надо прибавить полтора десятка зарубежных командировок и сотни мероприятий во Дворце Независимости. И речь только о том, что попало в СМИ.

"Сколько было непубличного в графике Президента за этот год, я, конечно, даже сказать не могу. Иногда Президент что-то рассказывает, иногда намекает, приоткрывая завесу этой тайны. Но работа, конечно, огромная, - заявила Наталья Эйсмонт. - Под десяток тысяч человек побывали на экскурсиях во Дворце Независимости. Это тоже наша большая и важная работа".

Пресс-секретарь белорусского лидера напомнила, что 2025 год начался с президентских выборов и продолжился крупнейшими мероприятиями на республиканском и международном уровне. Завершило уходящий год заседание Всебелорусского народного собрания.

"Мы должны в этот год, оглянувшись назад, посмотреть, какой огромный путь мы прошли, сколько мы всего сделали большого и важного. Это удивляет. Вот вы спросили, что, может быть, удивило в этом году. Мой ответ на этот вопрос - это, наверное, темп этого года. Темп, который нам задало время. Темп, который нам задал Президент. Очень хочется верить и надеяться, что все мы ему соответствовали. Но это фантастические темпы, в которых мы работаем сейчас", - подчеркнула Наталья Эйсмонт.

Говоря о заключительном мероприятии в графике главы государства в 2025 году (посещении холдинга "Горизонт"), пресс-секретарь отметила, что оно возникло не просто так. Александр Лукашенко, общаясь с коллективом предприятия, также объяснил, почему решил в предновогодний день посетить именно "Горизонт".

"Президент рассказал о том, что ему предложили на выбор несколько предприятий и он выбрал именно это. Это предприятие будущего, он несколько раз об этом сказал. А я хочу рассказать эту историю чуть-чуть раньше, потому что до этого Президенту в график на утро 31 декабря, на финальное мероприятие года было предложено другое мероприятие, совершенно иного характера, социального. Так принято, мы все понимаем почему. Это очень красиво, это очень важно, очень нужно. Действительно, хорошие, но достаточно традиционные мероприятия. И Президент, рассматривая этот график еще несколько недель назад, на самом листе своей рукой написал "Производство". И когда мы увидели это слово, абсолютно всем стало понятно, каким будет предстоящий год: 31 декабря Президент едет на производство. Для всех это было абсолютно логично и естественно", - сказала Наталья Эйсмонт.

По ее словам, такие решения главы государства говорят о его внутреннем настрое. Производственный сектор сегодня очень важен для Беларуси, и особое внимание Президента к подобным мероприятиями - весьма знаковый момент.