3.67 BYN
2.94 BYN
3.44 BYN
Разработка врача Константина Федорова в области хирургии удостоена гранта Президента Беларуси
Новые методы хирургии, которые ускорят восстановление травмированной кисти и снизят затраты на лечение. Разработка в сфере медицины белорусского военного врача травматолога-ортопеда Константина Федорова. Его проект один из более чем 40, которые были отмечены президентским грантом.
В основе исследования - новые подходы к лечению взрывных и огнестрельных травм кисти. Речь не только о закрытии дефектов мягких тканей, но и о восстановлении функции, чтобы оставшиеся сегменты и пальцы могли быть максимально приспособлены к работе.
Повреждения верхней конечности, по мнению автора, становятся не только медицинской, но и социальной проблемой. Ни один экзопротез пока не способен воспроизвести тонкую функциональность кисти.
Константин Федоров, начальник 2-го травматологического отделения 432-го главного военного клинического медцентра ВС Беларуси:
"Данная разработка будет предусматривать выработку классификации алгоритма к действию модернизацию и расширение уже применяемых методов, какую-то комбинацию из этих методов для того, чтобы оказывать эту узкоспециализированную помощь наиболее правильно в сжатые сроки. Это позволит сэкономить время на восстановление пациента, снизит нагрузку на койку в организациях здравоохранения, уменьшит затраты на лечение таких пациентов, снизит степень инвалидизации этих пациентов и позволит им вернуться к труду, что самое важное".
Разработанные методы, по словам врача, это результат коллективной работы, которая проделывалась не один год. Сам обладатель гранта считает награду заслуженной.