Разработка врача Константина Федорова в области хирургии удостоена гранта Президента Беларуси

Новые методы хирургии, которые ускорят восстановление травмированной кисти и снизят затраты на лечение. Разработка в сфере медицины белорусского военного врача травматолога-ортопеда Константина Федорова. Его проект один из более чем 40, которые были отмечены президентским грантом.



В основе исследования - новые подходы к лечению взрывных и огнестрельных травм кисти. Речь не только о закрытии дефектов мягких тканей, но и о восстановлении функции, чтобы оставшиеся сегменты и пальцы могли быть максимально приспособлены к работе.



Повреждения верхней конечности, по мнению автора, становятся не только медицинской, но и социальной проблемой. Ни один экзопротез пока не способен воспроизвести тонкую функциональность кисти.