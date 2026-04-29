3.77 BYN
2.82 BYN
3.30 BYN
Развитие белорусской науки: стратегия, инновации и союзные проекты
Академия наук Беларуси готовит предложения по стратегии развития и реформированию научной сферы страны на ближайшие 10 лет. Вопросы обсудят на III съезде ученых.
Искусственный интеллект в медицине, противоопухолевые препараты, очистка сточных вод - такие разработки Академии наук Беларуси вошли в топ-10 в 2025 году, и они уже применяются на практике.
Результаты работы белорусских исследователей подвели 29 апреля во время итоговой сессии. Участие в ней приняли около 400 человек. Стратегическая задача, которую обозначает также и глава государства, - соединить науку с производством и получить реальную отдачу. В рамках госпрограммы за прошлую пятилетку реализовали 9 инновационных проектов, из них по семи введены в эксплуатацию и вышли на проектную мощность новые производства, еще 2 в стадии выполнения.
Владимир Караник, председатель Президиума НАН Беларуси: "Съезды проводятся, как правило, раз в 10 лет. Это накладывает очень большую ответственность за подготовку данного мероприятия, поэтому подготовка стратегии ведется. Формируется приложение по оптимизации и реформированию Академии наук и научной сферы в целом в стране, и когда эти документы будут в высокой степени готовности, будет принято решение об объявлении даты съезда. В рамках Союзного государства планируется реализация двух основных направлений. Это исследование космического пространства, и здесь очень хорошие наработки, хороший уровень взаимодействия со структурами Роскосмоса. Мы планируем дальше расширять совместную спутниковую группировку. В 2027-2028 году, надеемся, будет запущено еще 4 космических аппарата".
Академия наук Беларуси - это более 13 тыс. человек. В 2025 году ученые степени присуждались по 19 отраслям, больше всего - в медицинской. В портфеле международных контактов сотрудничество с учеными из 91 страны.