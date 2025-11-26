Развитие деревообрабатывающей промышленности, вопросы социальной сферы - Кочанова посетила Поставы

Председатель Совета Республики Национального собрания Наталья Кочанова 26 ноября посетила Поставы.

Во исполнение поручения Президента по наведению порядка на Витебщине была создана рабочая группа, которая контролирует выполнение поставленных задач. В центре внимания развитие деревообрабатывающей промышленности, вопросы социальной сферы: строительство жилья, инфраструктуры и достойная зарплата.

Поставы, Витебская область. Население 18,5 тыс. человек. Регион производственный, работают 9 предприятий - от АПК до деревообрабатывающей промышленности - охватывают ключевые сферы. Есть в районе несколько школ, садов и магазинов, по социальным ключевым показателям тоже идут довольно неплохо.

Визит председателя Совета Республики Натальи Кочановой здесь ждали, после совещания Президента на Витебщине создали рабочую группу для развития региона. Несмотря на то что в основном касались вопросов агропромышленного комплекса, важная составляющая - это качество жизни на местах. Поэтому поездки продолжаются.

Парта и стул, на котором сидит ваш ребенок, с большей вероятностью сделали именно здесь. "Поставымебель" - это одно из крупных предприятий Витебского региона по производству мебели для учебных заведений. Продукция в основном идет на внутренний рынок, часть отводится внешнему (сейчас увеличивают экспорт в Россию - за 9 месяцев этого года больше чем в 1,5 раза).

Парты, столы для учителей, шкафы, стеллажи - выпускают более 300 наименований изделий, в том числе для офисов и общежитий, бытовых помещений. Хорошие условия для работников - заработная плата 2 тыс. белорусских. Неплохая на предприятии закрепляемость и молодыми специалистами.

Спикер знакомится с производством, общается по ходу с коллективом. Это уже поставский мебельный центр. Здесь работают 3 сотни сотрудников, многие еще с начала основания. Предприятие два десятка лет на рынке. Производят стулья, столы, комоды, шкафы, кровати, двери - в общем все, что необходимо в вашей квартире. И это продукция из натурального массива дерева. А значит, оно прослужит долго.

Строительство жилья, закрепление молодых кадров, достойная заработная плата - эти темы звучали во время общения с коллективом предприятия. Жителей также волнует закрытие местных магазинов, их не хватает.

Наталья Кочанова поручила разобраться в этом вопросе. Такие поездки это не про посмотреть, отметиться и уехать - вопрос развития всего Витебского региона на контроле у Президента.

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:

"Рабочая группа работает не для того, чтобы сказать о каких-то проблемах и замечаниях, там четко было прописано - оказание консультативной помощи, любой другой помощи, которую сегодня можем мы оказать в рамках своей компетенции. Мы сегодня все, члены Совета Республики в том числе, работаем на то, чтобы продвигать нашу продукцию".