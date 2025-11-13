Развитие науки: венчурное финансирование, симбиоз науки и практики, доплаты ученым за преподавание

Большой разговор главы государства с научной общественностью состоится на следующей неделе, 13 ноября он был проанонсирован. Взаимосвязь науки и производства, науки и образования. В программе "Разговор у Президента" председатель Президиума НАН Беларуси Владимир Караник рассказал о планах на прорывную науку.

Изначально требование Президента при подготовке этого совещания было, что это должен быть разговор не только с академическими учеными, но и должна быть представлена вузовская и отраслевая наука. "Мы должны выйти с конкретными предложениями, каким образом обеспечить тесную интеграцию ученых, работающих в разных сферах", - отметил он.

"Повышение роли заказчика - эта тема тоже сегодня обсуждалась с главой государства. Это тоже дорога с двусторонним движением, - считает он. - С одной стороны, ученые должны постоянно находиться в поиске: какие их разработки необходимы для реального сектора экономики, рассказывать о своих компетенциях, о том, где они могут оказать существенную помощь нашим промышленным предприятиям. С другой стороны, промышленные предприятия нужно более активно привлекать к решению проблемных вопросов научного сектора, ставить перед ними конкретные задачи".

"Симбиоз науки и практики должен быть очень плотным. Он должен основываться на взаимном знании о потребностях и возможностях друг друга, взаимном уважении и, что еще более важно, на взаимной ответственности". Владимир Караник, председатель Президиума НАН Беларуси

"Что касается связи науки и образования, мы не раз уже поднимали этот вопрос, и сегодня главой государства идея была поддержана: предоставить возможность академическим и отраслевым ученым приходить к студентам читать лекции в свое основное рабочее время с доплатой, в том числе и по основному месту работы. Механизмы еще надо выработать, - рассуждает Владимир Караник. - С одной стороны, мы повышаем престиж образования, показывая, что там маститые ученые, с которыми интересно общаться студентам, и что они активно участвуют в педагогическом процессе, с другой стороны, мы должны простимулировать ученых, чтобы они понимали, что это не только их долг перед Родиной, перед будущим поколением, но это работа, которая по достоинству оценивается".

Председатель Президиума НАН также добавил, что маститым ученым важно видеть будущее поколение исследователей. "Видеть в аудитории, у кого горят глаза, видеть тех, кто приходит после лекции, задает вопросы, высказывает свои идеи", - отметил он.