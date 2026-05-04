Развитие сотрудничества Беларуси и Республики Карелия обсудят в Петрозаводске

Культура, туризм, бизнес и не только - Беларусь и Республика Карелия продолжают развивать сотрудничество. Очередной вехой взаимодействия стало открытие прямого авиасообщения между Минском и Петрозаводском. Расстояние более чем в тысячу километров теперь можно преодолеть за 1 час 40 минут. И, как ожидается, 4 мая стороны озвучат новые перспективы.

В Петрозаводске пройдет заседание рабочей группы по сотрудничеству. А 3 мая был открыт первый рейс Минска в столицу Карелии. Этим же рейсом прибыла и белорусская делегация.

Министерство лесного хозяйства Беларуси курирует сотрудничество с этим российским регионом, и стороны встретились, чтобы сверить часы. Взаимная торговля за последние пять лет выросла в три раза. Партнерам действительно есть о чем поговорить.