Реализация самых смелых идей - в Беларуси усовершенствован порядок поощрения талантливой молодежи

В нашем государстве созданы все условия, чтобы помочь юным белорусам найти свой путь и состояться как профессионал. У нас действительно талантливая, одаренная молодежь, которая прославляет нашу страну в том числе на международных олимпиадах, конкурсах, конференциях.

Более чем 45 тыс. молодых ребят были отмечены званиями лауреатов и стипендиатов специального фонда Президента Беларуси за 30 лет его работы. Многие из них сегодня вносят существенный вклад в развитие родной страны.

Накануне глава государства подписал указ о совершенствовании системы поощрения талантливой молодежи, молодых ученых и предоставления грантов Президента.

Решение для будущего: усовершенствован порядок поощрения талантливой молодежи

Учение - свет, а для белорусской молодежи это еще и надежная опора государства. Александр Лукашенко подписал указ, который совершенствует систему поддержки одаренных студентов и молодых ученых. Документ сохраняет все виды поощрений, но вводит и ряд важных новаций, включая создание единого республиканского совета во главе с председателем НАН Владимиром Караником. Пересмотрели и размеры учебных стипендий для технических специальностей.

Владимир Караник, председатель Президиума НАН Беларуси:

"Было принято решение объединить эту работу грантовых поддержек как новых проектов, так и одаренной молодежи в единую систему, чтобы мы могли обеспечить поддержку нашим талантливым молодым белорусам со школьной скамьи до их значимых достижений в науке и реализации самых смелых идей. Если с помощью грантовой поддержки государства и Президента в государственном научном учреждении разрабатывается какой-то знаковый научный проект, то понятно, кому принадлежат права интеллектуальной собственности - этому учреждению. Когда это урегулировано, возможны варианты. Если ученый желает сам заниматься коммерциализацией своей разработки, мы понимаем, сколько это стоило государству, сколько эти права стоят. Заключаем с ним договор, что он это продвигает, но интересы государства при этом соблюдаются, что деньги, затраченные на разработку, возвращаются в бюджет".

Кроме того, упорядочены подходы к назначению таких стипендий. Так, во втором семестре 2025/26 учебного года стипендия студентов с баллом 9-10 по техническим специальностям в БГТУ увеличится с 257 до 300 бел. руб., в БГУ - с 334 до 390 бел. руб.

Александр Баханович, первый замминистра образования Беларуси:

"В наибольшей степени это коснется отлично успевающих студентов технических специальностей. Потому что это те ребята, которые уже в самой ближайшей перспективе будут обеспечивать технологический суверенитет и промышленное развитие нашей страны. Мы прекрасно понимаем, что банк данных и те сведения, которые в них содержатся, должны максимально эффективно работать и на тех ребят, которые состоят в этих банках данных, и на экономику нашей страны. Эти банки данных должны стать своеобразной путевкой в жизнь. Если это школьники, то для учебы в наших колледжах и университетах, если это уже студенты, то для направления их на работу на самые передовые наши инновационные предприятия и организации".

Важно отметить, что количество адресной поддержки молодым ученым с таким новшеством не уменьшится.

Владимир Караник, председатель Президиума НАН Беларуси:

"Все нормы, которые были заложены в деятельность специальных фондов Президента по поддержке одаренной талантливой молодежи, сохранятся и приумножатся. Я считаю, что каждый молодой человек, получающий образование и мечтающий заняться исследовательской деятельностью, уже со школьной скамьи почувствует поддержку государства и почувствует, что это паритетное направление деятельности в нашей стране".