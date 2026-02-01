РЭБ, новые модели маскировки, тактические приемы - о нюансах проверки боеготовности - в "Диспозиции"

Когда стратегия определена, наступает время практики: на полигонах страны сейчас проверяют не просто технику, а слаженность действий и ту самую готовность, которая не терпит лишних слов. Один из этапов проверки механизированного соединения завершен, причем успешно. Госсекретарь Совбеза даже передал гвардейцам слова благодарности от Главнокомандующего. Президентский тест стал для военных внезапным, однако к этому формату войска привыкли.

Проверки с элементом неожиданности в свое время заменили плановые, которые проводились в заранее определенные сроки. Эффект не заставил себя ждать. Благодаря такому подходу подразделения и части постоянно находятся на стартовой позиции, а не приводятся к нужному знаменателю к приезду инспекций. Кстати, само понятие "проверка" подразумевает оценку способностей данного организма.

Однако у нас в этот термин вложено гораздо больше смысла. А в некоторых аспектах проверки стали, можно сказать, движущей силой при поиске новых и оптимальных моделей ведения боевых действий. На каком фоне проходит нынешняя военная ревизия и каковы ее особенности?

Зима, конечно, в 2026 году весьма яркая и быстрая. Чего только не произошло. И вроде как удивляться давно перестали, а тут Венесуэла воскресила эмоции. Полагали, международная изоляция Минска растет вместе с заборами на границе, а тут приглашение в Совет мира. Правда, сразу возник и нездоровый интерес Зеленского к Беларуси.

А Гренландия продолжает менять военные оси координат как на планете, так и в интеллекте. Пару десятков солдат бесславно отправил Запад на остров, многие уже ретировались.

НАТО при этом не изменило географию и сценарий крупнейших в наступившем году учений Steadfast Dart. Куда там гренландскому формату до этих маневров. Только в одну Германию перебросили более 10 тыс. военнослужащих. Это для отработки быстрого развертывания войск в том числе в странах Балтии и Польше. Задействовано альянсом - внимание! - около 1500 единиц тяжелой техники, включая танки и ракетные системы. Так что напряжение у наших рубежей лишь нарастает. Иногда скачками, иногда плавно и всегда неадекватно.

Потому расслабляться системе обороны не приходится. А вот взбодрить, оценить состояние на соответствие угрозам, поправить курс армии - крайне важно в турбулентном периоде. Для этого в том числе Президент решил проверить боеготовность Вооруженных Сил.

Сразу об одной из особенностей: на всех до единого этапах экзамена тестируется эффективность как использования, так и борьбы с беспилотниками в различной местности. Все-таки это ключевой, не снимаемый с повестки и самый кровавый инструмент борьбы в последнее время.

Президент на совещании по вопросам создания образовательного центра для подготовки одаренной молодежи по профессиям будущего указал на тренд, от которого в последнее время многие буквально сходят с ума, - это развитие беспилотных летательных аппаратов. "Целые заводы, фабрики штампуют. И не только украинцы и россияне, которые сегодня с их помощью воюют. И они довольно эффективно воюют. Но в том числе в Беларуси и севернее нас начинают это добро штамповать с утра до вечера", - заметил Александр Лукашенко.

Тем не менее белорусский лидер задается следующим вопросом: слишком ли помогут Беларуси беспилотные летательные аппараты, если брать военные действия? "Очень они нам помогут в лесисто-болотистой местности? Особенно в лесистой. В степи, пустыне все как на ладони: "птичку" (речь про БПЛА. - Прим. ред.) запустил, цель нашли - атакуем, ничего не мешает. А как в лесу? Опять, это мои рассуждения", - подчеркнул он.

Кстати, исследовательская составляющая - фирменный стиль на военных сессиях. Обычно оценивается изученный материал. У нас прощупывается готовность адаптироваться в незнакомых условиях. То есть инициатива не наказуема возможным провалом - инициатива обязательна. Казалось бы, алгоритм на проверках известный - покинуть пункт постоянной дислокации, переместиться в указанный район, выполнить боевую задачу… Но главное не форма, а суть. А суть такова, что сегодня даже добраться целым до нужного места трудней, чем там действовать.

Александр Вольфович, государственный секретарь Совета Безопасности Республики Беларусь:

"Посмотрим, как стоит техника на хранении, посмотрим, как командиры батальонов, подразделений, рот приводят свои подразделения в боевую готовность, как готовы совершить марш, как выдержат экзамен по проверке контрольных занятий… Марш будет совершаться в условиях воздействия диверсионно-разведывательных групп противника с учетом опыта специальной военной операции, применения беспилотных летательных средств на колонны противника, посмотрим, как командиры подразделений будут противодействовать потенциальному противнику".

Одна из дистанций контрольного среза - ночная. Не знаю точно почему, но наше журналистское сообщество весьма лихо рассказало о работе в темное время суток как о запредельно трудной. Почти героической. Может, потому что видео красивое. На самом деле, для белорусских военных действия в темноте - вообще не новость. Стандартные занятия. И потому расценивается ночь как возможная союзница, как наше преимущество в виду высокой подготовки. Это для противника темень должна стать сложностью.

"Ночная специфика, она предусматривает то, что необходимо, чтобы у личного состава имелись хорошие навыки работы в дневное время, а также навыки работы с использованием оптических приборов", - рассказал военный.

Андрей Богодель, заместитель начальника факультета Генерального штаба Вооруженных Сил Беларуси:

"Объективно сегодня это соединение, 19-ю отдельную механизированную бригаду, видела вся страна. Включаешь радио - говорят о 19-й бригаде, включаешь телевизор - показывают наших ребят. Сегодня, когда этап проверки закончился, глава государства поблагодарил офицеров, сержантов, прапорщиков, солдат и всех с выполненной задачей. Сам Александр Вольфович вручил награды. Вы знаете, какое-то чувство облегчения и гордости, что ты тоже принадлежишь этим Вооруженным Силам. Это ведь герои нашего времени. Это люди, которые самоотверженно сегодня выполняли задачу. Посмотрите, в каких условиях: температура за минус 25 градусов, техника отказывалась работать, а люди все равно выполняли свою задачу".

На огневой фазе, как видно из ночного и дневного этапов стрельбы, военные используют преимущественно привычные образцы - вооружение БМП, стрелковое оружие. Боевые действия в Украине не устают напоминать: побеждает та техника, которая эффективней в определенном месте в определенных условиях, с достаточным боекомплектом. Но только если боец при этом подготовлен. Имеется в виду как физическая форма - она тоже зондируется на экзамене, - так и профессиональная. А главная оценочная ведомость - мишень.

Глава государства выразил уверенность, что без традиционных вооружений - пистолетов, автоматов, пулеметов, гранатометов - и без обычного солдата не обойтись. "Поэтому уделяю существенное внимание развитию артиллерии традиционной с этими 152-ми снарядами и "Градами". Знаете, что такое "Град"? Сорокаствольное орудие, которое мы производим сами, и боеприпасы к нему. Вот без этого на СВО тоже сегодня очень сложно обойтись - я это знаю точно", - заверил Александр Лукашенко на совещании по вопросам создания образовательного центра по подготовке кадров перспективных направлений.

Довольно интересным моментом армейской зимы стало одновременное проведение двух проверок - Президентской и по плану Министерства обороны и Генерального штаба. Разделение это в некоторой степени условное, но только не для органов управления. Здесь волей-неволей приходится решать вопросы применения частей и подразделений на разных направлениях, да еще и на различных скоростях формирования военных организмов. Некоторые из них пополняются военнообязанными. В общем, все как в ходе современных конфликтов.

Виктор Хренин, министр обороны Республики Беларусь:

"Проверка по плану Министерства обороны и Генерального штаба - это отдельное мероприятие, но Главнокомандующий проинформирован. Особенностью данной проверки будет являться то, что в рамках подготовки военно-обученного резерва для Вооруженных Сил - это плановое мероприятие, а для проверяемых воинских частей и подразделений она будет носить внеплановый характер в виде внезапной проверки. Основная цель проводимых мероприятий - оценить готовность и способность личного состава выполнить весь комплекс мероприятий по подготовке к выполнению задач по предназначению. Начиная от призыва военнообязанных до снятия с хранения вооружения, военной и специальной техники, проведения боевого слаживания и подготовки выхода в районы сосредоточения".

Новые модели маскировки, передовые тактические приемы, различные варианты использования подразделений радиоэлектронной борьбы. Масштабные испытания затронут все грани системы обороны. Президент при этом непрерывно держит руку на пульсе армии.