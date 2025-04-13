Речица награждена вымпелом "За мужество и стойкость в годы Великой Отечественной войны"

Традиция награждать вымпелом "За мужество и стойкость в годы Великой Отечественной войны" живет в Беларуси с 2004 года. В этом году список удостоенных населенных пунктов пополнился еще шестью городами. Среди них Речица. В годы Великой Отечественной мирных жителей мучили в тюрьмах и застенках гестапо, расстреливали на допросах, сжигали заживо. Но вопреки страданиям и смерти люди выстояли и сломили хребет лютому врагу, добыв Великую Победу.

Фашисты захватили Речицу спустя 2 месяца после объявления войны. На долгих 817 дней город на правом берегу Днепра оказался под властью оккупантов. Он понес огромные потери, но захватчики не сломили дух народа-победителя.

Николаю Зайцеву было 9, когда в родную Кузьминку вошел карательный отряд. Деревню сожгли, а родных угнали на принудительные работы. До самого освобождения был в родной Речице. И сегодня память хранит воспоминания о жертвах геноцида.

Николай Зайцев, свидетель оккупации Речицы

У нее была на груди фанерная дощечка, написано "партизан", по-немецки зачитали и повесили ее на базаре. Три дня не разрешали снимать. Такой эпизод запомнился на всю жизнь.

Два года в условиях полной оккупации, насилия и непримиримой борьбы. Жертвами фашистов стали более 4 тыс. мирных жителей Речицкого района. Город на Днепре был крупным узлом коммуникации и важным опорным пунктом обороны немцев. Его было важно удержать. Шло планомерное истребление стариков, женщин, детей, военнопленных. Тюрьмы и гестапо, жандармерия, полевая комендатура, полиция, отряд СС. Нацистский режим жестоко расправлялся с непокорными, подвергал пыткам, издевательствам.

Татьяна Дворецкая, научный сотрудник Речицкого краеведческого музея

Существовало несколько тюрем, одна из крупнейших находилась на улице Привокзальной. Массовые публичные казни были, к сожалению, не исключением. Хотя очень много расстрелов проходило на закрытых фабричных территориях, на территориях, прилегающих к городу, лесополосе. В оккупации даже еще было намного опаснее.

Кирилл Зинатулин, учащийся Речицкого районного лицея

Мой прадед в возрасте 15 лет был угнан на принудительные работы в Германию, кормили хуже чем свиней - гнилыми бураками, картошкой. Вообще это было страшно очень. Хочется забыть, но забывать мы не можем, чтобы ни в коем случае не повторились те ужасы, та боль, которую перенес, выдержал наш народ.

Оккупанты и их пособники сожгли 68 деревень Речицкого района. Против карательной машины единым фронтом выступили отряды народного ополчения, диверсионно-разведывательные группы. Свою героическую лепту внесли и партизаны. К моменту освобождения их численность достигала 5 тыс. человек. Про зверства нацистов и ужасы войны, а еще про несгибаемый дух белорусов и подвиги героев - музейные экспозиции, а еще исследовательские работы лицеистов.

Дарья Крутик, учащаяся Речицкого районного лицея

Мой дедушка Крутиков Иван Корнеевич форсировал реки Сож, Днепр, принимал участие в Гомельско-Речицкой наступательной операции. Он был представлен к награде за отвагу, за участие в боевых действиях в Берлине. Наши защитники настоящие герои.

Местные жители, конечно, знают, что их город - пример подвига и всенародного сопротивления. Свидетельство тому - знак отличия "За мужество и стойкость в годы Великой Отечественной войны".

Марина Балынская, зампредседателя Речицкого райисполкома

Это признание героического прошлого нашего города, его жителей, высокая оценка того вклада в нашу общую победу. Для нас это символ достоинства и чести, с которым наши соотечественники прошли через все суровые испытания. Делается очень многое, чтобы сохранить историческую правду.

Парк Победы хранит память о жертвах Великой Отечественной войны. Вскоре здесь особое место займет восстановленный самолет АН-2 - символический памятник в честь военных авиаторов и подвига земляка Степана Гошко.

Владимир Габров, житель Речицы, руководитель военно-патриотического центра спецподготовки допризывной молодежи "Скиф"

Часть композиции памятной к 80-летию Победы. Будет настоящее крутое памятное место для фронтовиков, для ветеранов и, конечно, для детей, чтобы мы могли туда их приводить, рассказывать, что это, для чего, почему, в честь кого.