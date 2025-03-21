Редкие экспонаты и интересные рассказы. Исторический музей открылся в минской гимназии № 15

Память о прошлом через поколения. В год 80-летия Великой Победы внимание сохранению нашего общего исторического наследия. Бережно к ней относятся в школах и гимназиях Минска.

В столичной гимназии № 15 открыли новый исторический музей, созданный силами учеников и учителей. В экспозиции артефакты, которые собирали в течение нескольких лет. Среди них и фотоснимки из семейных архивов, которые рассказывают о важных моментах истории.

Школьники сами проводят экскурсии для своих одноклассников и учеников младших классов, переносят в мир, наполненный воспоминаниями о войне.

"Память потомков"

В год 80-летия Великой Победы патриотическому воспитанию молодежи особое внимание. Новый музей в гимназии № 15 отражает события Великой Отечественной войны и послевоенной жизни. Здесь собраны исторические фотографии, выдержки из документов, артефакты. Локация станет постоянным местом не только для экскурсий, но и для школьных уроков истории.

Татьяна Зенова, руководитель музея, учитель истории гимназии № 15 г. Минска:

"Изначально здесь была музейная экспозиция "Память потомков". Затем она начала расширяться. В коллекции уже были не только экспонаты времен Великой Отечественной войны или наградные материалы, но начали появляться предметы этнографические, предметы быта. Таким образом родилась вторая экспозиция - это белорусский быт. Затем родилась третья экспозиция - городская жизнь и, безусловно, мемориализация памяти. Это составная часть, это как рефлексия музейной деятельности".

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Алиса Гайдукевич, учащаяся гимназии № 15 г. Минска:

"Представлен макет крестьянской избы. Эта экспозиция посвящена белорусской деревне конца XIX века. Здесь у нас представлена деревянная соха, элементы ткацкого станка, детская купель, маслобойка, полотна домотканые. И особенно дети любят, когда я показываю угольные утюги. Всю экспозицию в нашем музее можно потрогать, мы даем им ее потрогать. Так дети могут понять, подержать в руках, каким на самом деле сложным был быт обычного белорусского крестьянина".

Внимание сохранению исторической памяти о героическом прошлом белорусского народа и патриотизме. О долге каждого гражданина нашей страны говорили на диалоговой площадке.