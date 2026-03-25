Региональную стратегию ЦУР Гродненской области до 2040 года обсудили в Островецком районе

Последовательную и комплексную работу Беларусь проводит и в части реализации Целей устойчивого развития. Более года страновая команда ООН, представители ведущих агентств объединения, а также посольства России посещали регионы Беларуси.

Не цифрами статистики, а вживую наши города демонстрировали свой потенциал. Сегодня лучшие стороны показал Островец.

В реализации Региональной стратегии устойчивого развития Гродненской области на период до 2040 года акцент - на устойчивую энергетику и развитие инфраструктуры. На примере Островецкого района представители делегации оценили возможности небольших населенных пунктов Беларуси. Также внимание - качественному образованию, интеллектуальной экономике, экобезопасности. 40 % всей электроэнергии страны вырабатывается с помощью БелАЭС. Станция позволяет ежегодно сокращать выбросы в атмосферу на 7 млн тонн.

Денис Мороз, министр энергетики Беларуси

Денис Мороз, министр энергетики Беларуси:

"В нашей стране будет реализован следующий проект - строительство третьего блока на Белорусской атомной электростанции и параллельно проработка вопроса строительства второй электростанции в Республике Беларусь. Предполагается, что это будет происходить на площадке в Могилевской области. Зависимость от импортируемого природного газа значительно сократилась. Природный газ на момент принятия решения о строительстве атомной электростанции занимал порядка 95 %. Сегодня это около 65 %. Дальнейшее развитие атомных мощностей будет приводить к тому, что снижение доминирующего энергетического ресурса будет сокращаться. И мы ожидаем, что на периметре 2040-х годов около 50 % будет приходиться на природный газ".

Расул Багиров, постоянный координатор ООН в Беларуси

Расул Багиров, постоянный координатор ООН в Беларуси:

"Программа рамочных документов, которая была подписана в прошлом году между Республикой Беларусь и системой ООН, на самом деле основана на пятилетней социально-экономической программе и также на программе устойчивого развития до 40-го года. На следующие пять лет мы закладываем работу в регионах, в областях, агрогородках. Это называется локализация ЦУР. У нас есть 14 программ, или 14 организаций, которые работают на Беларусь, для Беларуси".

Постоянный координатор ООН в Беларуси отметил, что его заинтересовало

выступление по экотуризму. "Важно в плане занятости населения, в плане, так сказать, создания инфраструктуры. Очень важное направление, я считаю, это медицинский туризм. Потому что здесь тоже связано с туризмом, но я, как по первой своей профессии врач, медик, для меня эта тема очень важна. Я столкнулся с системой здравоохранения в этой стране, и я считаю, что она на самом высоком уровне", - оценил Расул Багиров.

В Беларуси - комплексный подход к реализации Целей устойчивого развития благодаря включенности, задействованы представители госорганов, парламентарии, предприниматели. Активно вовлечена и молодежь.

Владислав Татаринович, министр финансов Беларуси, национальный координатор по достижению Целей устойчивого развития

Владислав Татаринович, министр финансов Беларуси, национальный координатор по достижению Целей устойчивого развития:

"Повестка ЦУР находит отражение в наших документах среднесрочного планирования и прогнозирования. В феврале 2025 года у нас была утверждена новая Стратегия устойчивого развития Республики Беларусь на период до 2040 года. И в конце 25-го - начале 26-го были утверждены региональные стратегии устойчивого развития на этот же период, где приоритеты, цели, задачи, которые у нас стоят в общей повестке, были трансформированы с учетом регионального развития".

Министр финансов Беларуси подчеркнул, что первое и самое главное, что есть в Беларуси, - это человеческий, кадровый, интеллектуальный потенциал, и важно его развивать. "Белорусская атомная электростанция - это новые компетенции. Мы не просто являемся потребителями этих компетенций, мы их сами уже создаем. Активно будем участвовать и участвуем в реализации подобных проектов под координацией Росатома в той же Турецкой Республике", - сказал Владислав Татаринович.

