Реконструкция моста через реку Юрисдику в Гродно ведется согласно графику

Несмотря на морозную и снежную погоду, продолжается реконструкция исторического моста через реку Юрисдику в Гродно. С момента начала строительства в октябре 2025 года выполнено около 40 % объема работ. Мосту более ста лет, сегодня ему возвращают прочность с применением современных технологий.

Павел Тарасов, прораб МСУ-7 ОАО "Мостострой":

"На данный момент ведутся работы по устройству монолитной плиты в первом и третьем пролетах, а также подготовка основания в пятом и седьмом. Параллельно выполняется устройство монолитной насадки и основание под СВСиУ".

Павел Тарасов, прораб МСУ-7 ОАО "Мостострой" news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1da4f41b-e410-4c3b-908d-726aa90d0044/conversions/2bdfeb27-3048-4aee-8e9c-5c8214a19ad7-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1da4f41b-e410-4c3b-908d-726aa90d0044/conversions/2bdfeb27-3048-4aee-8e9c-5c8214a19ad7-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1da4f41b-e410-4c3b-908d-726aa90d0044/conversions/2bdfeb27-3048-4aee-8e9c-5c8214a19ad7-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1da4f41b-e410-4c3b-908d-726aa90d0044/conversions/2bdfeb27-3048-4aee-8e9c-5c8214a19ad7-xl-___webp_1920.webp 1920w