Реконструкция моста через реку Юрисдику в Гродно ведется согласно графику
Несмотря на морозную и снежную погоду, продолжается реконструкция исторического моста через реку Юрисдику в Гродно. С момента начала строительства в октябре 2025 года выполнено около 40 % объема работ. Мосту более ста лет, сегодня ему возвращают прочность с применением современных технологий.
Павел Тарасов, прораб МСУ-7 ОАО "Мостострой":
"На данный момент ведутся работы по устройству монолитной плиты в первом и третьем пролетах, а также подготовка основания в пятом и седьмом. Параллельно выполняется устройство монолитной насадки и основание под СВСиУ".
После реконструкции на историческом мосте через реку Юрисдику появятся новые тротуары, ограждения, освещение и декоративная подсветка, а также будут значительно увеличены его несущие способности.