Ремонт на гидроузле на Минском море не повод для волнения: водохранилище осушать не будут. На комментарии в социальных сетях дан официальный ответ: к лету движение транспорта и пешеходов по дамбе вблизи пляжа № 1 откроют в штатном режиме.

Строители успокаивают: осушать водохранилище никто не планирует. То, что небольшой участок оказался отрезанным от большой воды, - явление временное. Такое решение обязательное, согласно технологии ремонта подобных объектов.