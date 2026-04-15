Ремонт на гидроузле на Минском море не повод для волнения: водохранилище осушать не будут
Автор:Илья Цветков
Ремонт на гидроузле на Минском море не повод для волнения: водохранилище осушать не будут. На комментарии в социальных сетях дан официальный ответ: к лету движение транспорта и пешеходов по дамбе вблизи пляжа № 1 откроют в штатном режиме.
Строители успокаивают: осушать водохранилище никто не планирует. То, что небольшой участок оказался отрезанным от большой воды, - явление временное. Такое решение обязательное, согласно технологии ремонта подобных объектов.
"Минскводоканал" продолжает эксплуатацию гидроэлектростанции, а работы по реставрации идут параллельно. При этом задача строителей - выполнять все задачи поэтапно, чтобы снизить дискомфорт для жителей ближайших населенных пунктов и столицы.