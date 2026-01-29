3.74 BYN
Ремонт техники, обеспеченность семенами: в Гродненской области закладывают основу урожая 2026 года
Подготовка к весенней посевной кампании идет в Беларуси. В регионах оценивают готовность техники, формируют запасы удобрений и семян, чтобы при первой возможности оперативно выйти в поля.
Механизатор СПК "Озеры" Иван Киприн в сельском хозяйстве уже два десятилетия. Труженик считает: будущий урожай во многом зависит и от опыта, но готовность техники стоит на первом месте. Машины весной простаивать не должны.
Иван Киприн, механизатор СПК "Озеры Гродненского района":
"Буду готовиться к посевной, буду сеять сахарную свеклу. У меня 2 агрегата, один из них - вспомогательный, маленький трактор. Он полностью автоматический".
Подготовка к посевной в Гродненской области ведется комплексно. Аграрии проверяют технику, формируют запасы удобрений и семян, внедряют современные технологии обработки почвы. Это позволяет быть готовыми к выходу в поля сразу при установлении благоприятной погоды.
Пока поля находятся под снегом, механизаторы и инженеры готовят технику к новому сезону: проводят диагностику, устраняют износ и готовятся к обязательному техосмотру.
Сергей Чопко, главный инженер СПК "Озеры Гродненского района":
"По почвообработке работа закончена, силы брошены на подготовку к техосмотру. Мы планомерно обновляем парк техники, купили два зерноуборочных и один кормоуборочный комбайн. Вскоре собираемся обновлять парк тракторов".
Параллельно в хозяйстве формируют ресурсную базу для весенней кампании. Важнейшая составляющая - обеспеченность удобрениями и качественным семенным материалом. От этого напрямую зависят темпы сева и будущая урожайность.
"Семена готовы. Озимый клин составляет 1,725 тыс. га озимых зерновых. Основные культуры - пшеница, тритикале и озимый ячмень", - отметил главный агроном СПК "Озеры Гродненского района" Михаил Коршаковский.
В Гродненской области, как и по всей стране, задачи на 2026 год остаются с прицелом на рост объемов производства и сохранение продовольственной безопасности.
Игорь Сорокин, председатель комитета сельского хозяйства и продовольствия Гродненского облисполкома:
"Порядка 105 % валовой продукции сельского хозяйства должно быть обеспечено. Мы не снимаем с себя задачу, поставленную главой государства в 2024 году, намолотить не менее 2,5 млн т зерна с кукурузой и рапсом. Сейчас проводится ремонт сельскохозяйственной техники. Более 70 % уже отремонтировано, и к 1 марта это будет выполнено".
В числе приоритетов на предстоящий сезон - расширение посевов рапса и яровых культур, а также увеличение площадей под кукурузу, востребованную в животноводстве. По оценке специалистов, снежная и морозная зима создала благоприятные условия для хорошего урожая.