Ремонт завершен: привычные поезда вернутся на маршрут Минск - Витебск

Белорусская железная дорога возобновляет движение дизель-поездов серии ДП6 по маршруту Минск – Витебск - Минск. Напомним, ранее ограничения коснулись и Могилева по техническим причинам.

Многие читали в Интернете о том, что Могилев на несколько дней и на более продолжительный срок Витебск зарубежные поезда заменили на привычные нам синие вагоны. Многие гадали, с чем это связано, надолго ли. Чтобы развеять все мифы, подтверждаем, что в локомотивном депо Минск эти польские поезда находятся на ремонте. Он, кстати, уже подходит к концу. Связано это с холодным январем. Тяжелые метеоусловия, высокая интенсивность движения - польская техника просто не справилась. Пришлось действительно проводить такой большой комплекс технических работ.

Роман Лобажевич, начальник локомотивного депо Минск Минского отделения Белорусской железной дороги: "С приходом циклона "Уилли" в сложных метеоусловиях мы продолжили осуществлять свою функцию по перевозке пассажиров, по доставке по всем маршрутам следования. В этот период работники локомотивного депо осуществляли как планово-предупредительный ремонт, направленный на обеспечение безаварийной и бесперебойной работы, так и проводили мероприятия технического характера, предупредительные, которые уже были наработаны с течением опыта эксплуатации поездов".

Роман Лобажевич отметил, что с течением времени и интенсивности эксплуатации в сложных метеоусловиях данных дизель-поездов серии ДП6 возникла необходимость проведения технических работ, направленных на то, чтобы в дальнейшем эксплуатировать данные дизель-поезда для безопасной и комфортной перевозки пассажиров.