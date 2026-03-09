Республиканская акция "Мы - граждане Беларуси!" охватит более 3 тыс. молодых людей со всей Беларуси

9 марта в Минске торжественно дали старт республиканской акции "Мы - граждане Беларуси!".

В Конституционном суде 25 юношам и девушкам, достигшим 14 лет, вручили паспорт гражданина Беларуси. Ребята, представляющие все области и Минск, уже многого достигли в жизни: получают высокие оценки, завоевывают победы в олимпиадах и интеллектуальных турнирах, имеют успехи в творчестве и спорте, участвуют в социальных проектах.

Для взрослого человека паспорт - это привычный атрибут жизни, без которого не оформить ни одного важного для жизни документа. Для юноши или девушки, которые только вступают в самостоятельную жизнь, этот момент - настоящий рубеж. Получить паспорт гражданина Республики Беларусь - значит не просто сменить "детское" удостоверение на "взрослое", это значит вписать свое имя в историю страны.

Сергей Сивец news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6a7e1e48-84f5-4ca5-bb69-c8212feae63d/conversions/909b43d7-2029-4f5c-975e-4d38cbc10487-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6a7e1e48-84f5-4ca5-bb69-c8212feae63d/conversions/909b43d7-2029-4f5c-975e-4d38cbc10487-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6a7e1e48-84f5-4ca5-bb69-c8212feae63d/conversions/909b43d7-2029-4f5c-975e-4d38cbc10487-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6a7e1e48-84f5-4ca5-bb69-c8212feae63d/conversions/909b43d7-2029-4f5c-975e-4d38cbc10487-xl-___webp_1920.webp 1920w

Сергей Сивец, председатель Конституционного суда Беларуси:

"Это молодые люди, которые, несмотря на свой юный возраст (им только исполнилось 14 лет), уже сегодня имеют значительное достижение в учебе, культуре, спорте, творчестве, общественной жизни. Очень символично, что это вручение проходит в преддверии нашего государственного праздника - Дня Конституции. Ведь паспорт гражданина Республики Беларусь - это не просто документ, удостоверяющий личность, дающий основания совершать гражданское правовое действие, реализовывать права, исполнять обязанности. Это одновременно и паспорт, опосредующий политико-правовую и духовно-ментальную связь с нашим богатейшим культурно-историческим наследием".

Паспорт news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0072c858-c3f9-4e17-8038-09cb7e04c583/conversions/f5b2144d-fe40-430e-89be-d2fefb7f2eab-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0072c858-c3f9-4e17-8038-09cb7e04c583/conversions/f5b2144d-fe40-430e-89be-d2fefb7f2eab-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0072c858-c3f9-4e17-8038-09cb7e04c583/conversions/f5b2144d-fe40-430e-89be-d2fefb7f2eab-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0072c858-c3f9-4e17-8038-09cb7e04c583/conversions/f5b2144d-fe40-430e-89be-d2fefb7f2eab-xl-___webp_1920.webp 1920w

Дарья Касьяник, учащаяся гимназии № 2 г. Волковыска:

"Любой человек, я считаю, гордится тем, что он родился именно на своей родине. Любые труды человека никогда не остаются напрасными. В данном случае мои труды оказались вознаграждены тем, что я приехала сюда, мне вручили паспорт".

Площадками для проведения акции становятся школы, музеи и памятные места по всей стране. Самой акции уже 22 года, ребята, которые в 2004 году получили паспорта в такой торжественной обстановке, уже сегодня занимают высокие государственные посты, ведь это не только признание заслуг, но и аванс доверия со стороны государства. Конституция Республики Беларусь - одна из немногих, где есть отдельная статья, касающаяся исключительно молодежи.

Владимир Павловский news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c596956b-257d-49e0-bac2-02611d997f2a/conversions/eca08700-3a1c-40d2-9f0a-c8a490add08b-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c596956b-257d-49e0-bac2-02611d997f2a/conversions/eca08700-3a1c-40d2-9f0a-c8a490add08b-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c596956b-257d-49e0-bac2-02611d997f2a/conversions/eca08700-3a1c-40d2-9f0a-c8a490add08b-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c596956b-257d-49e0-bac2-02611d997f2a/conversions/eca08700-3a1c-40d2-9f0a-c8a490add08b-xl-___webp_1920.webp 1920w

Владимир Павловский, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, первый секретарь ЦК БРСМ:

"До 15 марта будут проходить мероприятия в каждом районе, городе, областном центре. Порядка 160 мероприятий запланировано, они охватят более 3 тыс. молодых людей, которые действительно имеют четкую общественную позицию, достойно себя показали в том числе и в образовательных, научных, спортивных направлениях. Данная цифра мотивирует всех остальных молодых граждан, чтобы они также достойно учились и в последующем становились юными полноправными гражданами нашей Республики Беларусь".

Среди награждаемых спортсмены, музыканты, победители олимпиад по географии, физике, русскому и белорусскому языках. Символично, что вместе с паспортом ребята получили брендированный бокс с Конституцией, государственным флагом и спилс-картой Беларуси, чтобы сразу отработать на практике все знания.