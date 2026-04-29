Республиканская акция под эгидой БСЖ: как закладывали "Сады надежды"

В Беларуси стартовала республиканская акция "Яблоневый сад". Проходит она под эгидой Белорусского союза женщин. Зеленая инициатива стала по-настоящему народной: к проекту подключились тысячи белорусок по всей стране.

Только за 29 апреля общий зеленый фонд Беларуси пополнился более чем на 1 тыс. саженцев яблонь и груш. Свыше 200 из них высадили на территории Минской овощной фабрики.

Построить дом, вырастить сына, посадить дерево - обычно это говорят про мужчин. Но республиканские экологические акции и субботники доказали, что белорусские женщины способны на все.

посадка деревьев

29 апреля свой молодой яблоневый сад высадили представительницы Белорусского союза женщин. К ним присоединилась и молодежь.

Вооружившись лейками и ведрами, лопатами и перчатками, совместными силами здесь было посажено 250 деревьев. Сама зеленая зона находится в Минском районе на базе Минской овощной фабрики. Годом ранее здесь Союз женщин посадил свой первый сад, это был пилотный проект, который доказал свою востребованность и актуальность.

"Это не просто сады, это будут сады с историей. Мы планируем, что весь урожай в этих садах будет передаваться тем, кому это особенно нужно, - детям, пожилым. С нами сегодня трудятся и мужчины-военнослужащие, пионеры, которые поддерживают традицию, понимая, зачем это нужно. Я уверена, красивые цветущие сады будут долго радовать многие поколения, поэтому и сама традиция будет жить долго", - рассказала Ольга Шпилевская, председатель Белорусского союза женщин.

В 2026 году акция расширилась не только площадями посадки деревьев, но и количеством участников. Акция объединила женщин разных профессий и возрастов по всей стране.

Елена Дамиева

Елена Дамиева, председатель Брестской областной организации ОО "Белорусский союз женщин":

"Настоящая любовь к Родине начинается с вещей, когда ты не словами, а делами доказываешь свою любовь к стране. Сегодня я высажу яблоньку в память о себе и о Белорусском союзе женщин".

К зеленому марафону подключился и женский десант из северного региона. В Витебске 50 молодых деревьев высадили на территории социального пансионата. Совсем скоро подросшие яблони и груши превратятся в настоящий сад надежды, который станет излюбленным местом отдыха для всех постояльцев.

Анастасия Лябикова, представительница Витебской городской организации Белорусского союза женщин:

"Мы делаем хорошее дело для людей, которые будут здесь проживать. Яблони - это символ весны, победы. Они будут радовать людей своим цветом и вкусными ароматными яблоками".

цветение яблонь

Марина Новицкая, председатель Витебской областной организации Белорусского союза женщин:

"Сейчас у нас Год белорусской женщины, и мы как можно больше должны в свою копилку положить хороших и добрых дел. Мы сегодня подарили счастье и радость тем людям, которые нуждаются в заботе".