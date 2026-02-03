Патриотическое воспитание молодежи, сохранение исторической памяти и укрепление гражданской ответственности. Республиканский трудовой проект "Зимний маршрут" открывает 5-й сезон. Это инициатива Союза молодежи, которая объединила в этом году 10 отрядов.



В навигаторе проекта - 18 районов страны с общим маршрутом в 4 с половиной тысячи километров. Так, в Минской области трудится отряд с символическим для февральской погоды названием "Сердце Севера". В недельной программе - встречи со школьниками, благоустройство мемориальных комплексов, концерты и патриотические акции.