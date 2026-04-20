Рик Санчес о политиках на Западе: Они заглушки и являются настоящими диктаторами
В белорусском медиапространстве активно обсуждают тему диалога Президента Беларуси Александра Лукашенко с президентом США Дональдом Трампом. Не превратятся ли налаженные отношения, если к власти в Америке придет Джо Байден 2.0? На этот вопрос ответил в "Актуальном интервью" журналист телеканала RT Рик Санчес.
Он согласился, что это большой вопрос. "Но мы должны обратить внимание на следующее: можно ли сказать, что в США есть демократия, а в Беларуси и других странах ее нет только потому, что Президент (Беларуси Александр Лукашенко. - прим. news.by) находится на посту более 30 лет, а в Америке лидера меняют каждые 4 года? Если это делает демократией, то почему каждый раз, выбирая нового, дела в стране не становятся лучше, почему каждые четыре года получается худшая версия президента, а политика ухудшается или остается такой же. Может, потому что смена президента не меняет генеральную политику? Может, если выбирается новый лидер, это не считается демократией, ведь люди этого лидера не выбирают, его контролируют другие", - задался риторическими вопросами гость интервью.
По его словам, власти коллективного Запада являются настоящими диктаторами. "Эммануэль Макрон, Кир Стармер и их друзья настоящие диктаторы. Они рассказывают своим людям, что те могут делать, а что - нет. Им не интересен свой народ, они обслуживают своих спонсоров - банкиров и военную машину. Это те, кто владеют такими политиками", - отметил Рик Санчес.
Фото: РИА Новости