РИКЗ подготовил нововведения к вступительной кампании - 2026

Институту контроля знаний 25. Учреждение разрабатывает, проверяет, выдает результаты ЦЭ и ЦТ.

Аналитика, четкость и строгая секретность

Впервые тестирование по белорусскому языку на основе национальных заданий провели в 2001-м. В 2004 году организовали репетиционное. Первые шаги вспоминает и Ирина Форисюк, методист, кому известно задание еще до печати.

Ирина Форисюк, методист управления по разработке и сертификации тестов Республиканского института контроля знаний

Ирина Форисюк, методист управления по разработке и сертификации тестов Республиканского института контроля знаний: "Были очень краткие сроки подготовки с самого первого экзамена. Тогда же ввели внутренний экзамен в виде централизованного тестирования для медицинских вузов. Готовили материалы очень интенсивно, и эксперты, и я работали здесь порой до глубокой ночи. Уезжали на такси и через пару часов возвращались обратно".

Поэтапный переход на электронные сертификаты ЦЭ и ЦТ

Сегодня для подачи документов в вузы действует электронная очередь. Также переходим на электронные сертификаты результатов ЦЭ и ЦТ.

Андрей Гайдук, начальник отдела информационных технологий Республиканского института контроля знаний

Андрей Гайдук, начальник отдела информационных технологий Республиканского института контроля знаний: "Бумажный сертификат требует достаточно много усилий сотрудников, которые вручную ставят печати, это долго".

За 25 лет специалисты проверили более 16 млн тестов

Разработана и строгая система защиты информации. В каждом помещении свыше 200 камер. Личные мобильные телефоны сдают на входе. Кроме того, готовый бланк проходит три проверки глазами после около пяти компьютерных сверок.

Елена Волосач, начальник отдела мониторинга и методик контроля Республиканского института контроля знаний

Елена Волосач, начальник отдела мониторинга и методик контроля Республиканского института контроля знаний: "На время проведения централизованного экзамена и тестирования, а также репетиционных исследований, мы нанимаем корректоров. Это 200-250 человек. Они помогают нам проверять бланки, потому что, когда мы переводим их с бумажного носителя в электронный формат, возникают ошибки распознавания символов".

Абитуриентам будет доступна единая образовательная программа

Нашли способ, как упростить подготовку к ЦТ и для абитуриентов. Институт запустит единую образовательную программу репетиционного тестирования. С видеолекциями, разборами заданий, консультациями. Доступна новинка будет осенью.

Дмитрий Миронов, директор Республиканского института контроля знаний

Дмитрий Миронов, директор Республиканского института контроля знаний: "Те три этапа, которые проводятся в последнее время, будут систематизированы в единую образовательную программу репетиционного тестирования по длительности до 8 месяцев. Дети будут зачисляться и проходить не только тестирование, но и какое-то обучение. И каждый будет понимать, к чему стремиться, где подтянуть свои знания".