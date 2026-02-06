Робот-хирург провел операцию в Минске

В Беларуси открывают принципиально новые перспективы в лечении онкозаболеваний. 6 февраля робот-хирург впервые провел операцию в Минске. Контролировали работу уникальной системы белорусские и китайские врачи. Это значительный шаг в модернизации отечественной медицины и успешный старт для распространения роботизированных систем в других медучреждениях страны.

Олег Руммо, директор МНПЦ хирургии, трансплантологии и гематологии: "Эти хирургические комплексы позволяют проводить дистанционные оперативные вмешательства, дистанционное консультирование, что очень важно сделать в век цифровизации, очень важно развивать в рамках концепции развития медицинской помощи населению Республики Беларусь, согласно которой каждый житель нашей страны, неважно где он проживает, получает современное хирургическое лечение вне зависимости от лечебного учреждения. Со следующей недели будут выполнены первые оперативные вмешательства в новом урологическом отделении, которое мы специально открыли для того, чтобы максимально использовать возможности этого роботического комплекса".